Лучший футболист ЧМ-2010 в 45 лет дебютирует в теннисном турнире ATP 22.10.2024, 19:16

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Диего Форлан

Уругваец сыграет в разряде.

Уругваец Диего Форлан, лучший футболист чемпионата мира 2010 года, в 45 лет дебютирует в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он сыграет в парном разряде в «челленджере» в Монтевидео, объявили организаторы турнира в своем Facebook.

Турнир пройдет с 11 по 17 ноября. Партнером Форлана будет аргентинец Федерико Кория, 101-я ракетка мира.

Форлан играл в теннис на высоком уровне в детстве, пока в конечном итоге не выбрал карьеру футболиста. Он играл в таких клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Интер». В составе сборной Уругвая провел 112 матчей и забил 36 голов, становился победителем Кубка Америки-2011. На чемпионате мира 2010 года, который проходил в ЮАР, где двукратные чемпионы мира заняли четвертое место, Форлан был признан лучшим игроком турнира. Также на ЧМ-2010 он стал лучшим бомбардиром, забив пять мячей.

После завершения карьеры в 2019 году уругваец снова занялся теннисом. Он играет в турнирах для игроков старше 40 лет, а также участвует в ветеранской серии ITF World Tennis Masters Tour.

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