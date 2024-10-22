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Kan: Дрон «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху

  • 22.10.2024, 19:18
  • 3,228
Kan: Дрон «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху

Премьера Израиля и его жены в этот момент дома не было.

Беспилотник, запущенный 19 октября ливанским движением «Хезболла» по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в его доме, сообщает государственная радиостанция Kan.

Радиостанция также опубликовала кадры с места прилета, на которых видно поврежденное окно и деревья со сломанными кронами, находящиеся перед ним.

Источник Kan в службах безопасности подтвердил, что попадание дрона «было прямым и дому был нанесен значительный ущерб». Согласно выводам первоначального расследования инцидента, израильские военные не сразу определили направление полета дрона и тревога была объявлена в тыловом районе, а не в том, где находится резиденция премьер-министра.

Также, по данным Kan, в тот день по резиденции было запущено как минимум два дрона, однако один из них в итоге врезался в другое здание в Кесарии.

Утром 19 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что резиденция Нетаньяху в Кесарии подверглась атаке беспилотника из Ливана. Главы правительства и его жены Сары в этот момент дома не было, никто не пострадал.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что с территории Ливана утром были запущены три дрона. Два других были сбиты силами ПВО, в результате сработали сирены на базе Глилот к северу от Тель-Авива.

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