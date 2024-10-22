Владельцы ноутбуков Asus оказались под угрозой 3 22.10.2024, 19:24

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Компания Microsoft призывает владельцев ноутбуков не обновлять Windows 11.

Компания Microsoft призывает владельцев ноутбуков Asus не обновлять Windows 11, так как при восстановлении может случиться «синий экран смерти», или, говоря иначе, критический сбой в операционных системах.

Проблема касается моделей Asus линейки VivoBook, а именно X415KA и X515KA на процессорах Intel 10 и 11 поколений при обновлении до Windows 11 24H2. Microsoft совместно с производителем работает над решением этой проблемы.

До устранения сбоя устройства не будут получать уведомления о доступности обновления Windows 11 24H2, а пользователям рекомендуется не устанавливать его вручную.

После обновления на компанию посыпались жалобы на зависание программ при использовании встроенной камеры, сбои при запуске Voicemeeter, создание неудаляемого кэша обновления объемом 8,63 гигабайта, недоступность интернета и другие проблемы.

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