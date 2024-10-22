Украинские власти разрешили гражданским самолетам летать в Киев и Львов 1 22.10.2024, 19:27

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Разрешение вступает в силу с 1 ноября 2024 года.

Самолеты компании «Новая почта» смогут выполнять рейсы в Киев и Львов, следует из приказа Государственной авиационной службы Украины. Согласно документу, авиакомпания Supernova Airlines получила право на перелеты по маршрутам Львов — Прага и Киев — Прага с частотой до семи рейсов в неделю для выполнения регулярных международных перевозок. Разрешение вступает в силу с 1 ноября 2024 года и будет действовать в течение неограниченного срока.

С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство Украины было закрыто для гражданской авиации, и вопрос о возобновлении полетов ранее поднимался не раз. В июле 2023 года Воздушные силы ВСУ подчеркивали, что восстановление авиасообщения пока небезопасно из-за постоянной угрозы российских ракетных ударов и дронов.

В феврале 2024 года председатель Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук отметил, что для полной подготовки авиации к возобновлению пассажирских перевозок потребуется около месяца. Начало работ зависит только от получения разрешения на полеты, указывал он.

В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя прогноз Евроконтроля, согласно которому ограничения на полеты над Украиной могут продлиться до 2029 года, заявил, что львовский аэропорт мог бы возобновить свою работу, если бы Украина получила истребители F-16. Также звучали предложения по возобновлению работы аэропорта в Ужгороде, где самолеты сразу выходят в воздушное пространство Словакии. Однако местные власти тогда сообщили, что до завершения войны обсуждение гражданских полетов преждевременно.

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