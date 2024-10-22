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Почему российские «Шахеды» залетают в Беларусь

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  • 22.10.2024, 19:36
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Почему российские «Шахеды» залетают в Беларусь

Объяснение эксперта.

Российские дроны-камикадзе «Шахед» могут возвращаться в Россию или залетать на территорию Беларуси. Это объясняется сильным программным сбоем из-за работы систем радиоэлектронной борьбы.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он отметил, что в случае, когда «Шахед» «не видит спутниковой навигации» под воздействием РЭБ, он начинает лететь прямолинейно и начинает «блуждать».

При этом после того, как «Шахед» вылетает из радиуса действия РЭБ, он ловит спутниковую навигацию, понимает, что пролетел цель, и возвращается обратно. Так он «кружит», пока топливо не закончится.

«Это крайне осторожное предположение, но эти случаи, когда дроны возвращаются на территорию РФ, скорее всего это из-за того, что там программный сбой в системе навигации настолько мощный, что они просто становятся на магнитный курс ноль, то есть просто на север, и улетают в Беларусь или РФ», - уточнил Катков.

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