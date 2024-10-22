Почему российские «Шахеды» залетают в Беларусь

Почему российские «Шахеды» залетают в Беларусь4
- 22.10.2024, 19:36
- 2,444
Объяснение эксперта.
Российские дроны-камикадзе «Шахед» могут возвращаться в Россию или залетать на территорию Беларуси. Это объясняется сильным программным сбоем из-за работы систем радиоэлектронной борьбы.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина главный редактор Defense Express Олег Катков.
Он отметил, что в случае, когда «Шахед» «не видит спутниковой навигации» под воздействием РЭБ, он начинает лететь прямолинейно и начинает «блуждать».
При этом после того, как «Шахед» вылетает из радиуса действия РЭБ, он ловит спутниковую навигацию, понимает, что пролетел цель, и возвращается обратно. Так он «кружит», пока топливо не закончится.
«Это крайне осторожное предположение, но эти случаи, когда дроны возвращаются на территорию РФ, скорее всего это из-за того, что там программный сбой в системе навигации настолько мощный, что они просто становятся на магнитный курс ноль, то есть просто на север, и улетают в Беларусь или РФ», - уточнил Катков.