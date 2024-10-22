В Германии испытали четырехдневную рабочую неделю 3 22.10.2024, 19:42

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Что показал эксперимент.

В Германии завершился эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, по итогам которого многие из участников больше не хотят работать по пятницам. Как передает агентство Bloomberg, результаты показали, что сокращенная рабочая неделя улучшает физическое и психическое здоровье сотрудников.

Для проведения исследования новозеландская правозащитная группа 4 Day Week Global объединилась с Мюнстерским университетом и берлинской консалтинговой фирмой Intraprenör. Эксперимент продлился полгода, в нем приняли участие 45 компаний, сотрудники которых работали меньшее количество часов, но зарплату получали в полном объеме.

Преимущества заметили не только сотрудники, но и работодатели: 70% из них сообщили, что с четырехдневным графиком нанимать сотрудников стало проще. Порядка десятка участников представили подробную информацию о финансах, показав стабильный уровень выручки и прибыли.

«Я больше не хочу работать по пятницам. Просто не хочу. Пятница фактически стала третьим выходным днем. Работаешь, только если нет другого выхода», — сказал Серен Фрике, соучредитель компании Solidsense, занимающейся организацией мероприятий.

Немецкие ученые в рамках проекта измеряли уровень гормона стресса кортизола, используя образцы волос, а также анализировали данные, собранные с помощью умных часов. Они установили, что сотрудники компаний стали спать в среднем на 38 минут в неделю больше и повысили свою физическую активность.

Большинство участников — 73% — по итогам эксперимента заявили, что готовы либо полноценно перейти на четырехдневный график, либо продлить тестовый период.

При этом не все компании выдержали эксперимент: две из них в какой-то момент отказались от участия, сославшись на экономические трудности (не обязательно связанные с сокращением количества рабочих часов) или низкую поддержку со стороны сотрудников. Из оставшихся компаний 20% решили вернуться к пятидневному графику.

«Я все еще не думаю, что следует говорить о том, что всем компаниям Германии нужна четырехдневная рабочая неделя», — сказала руководитель проекта, Юлия Бакман из Мюнстерского университета.

Тем не менее, по ее словам, такой вариант возможен для организаций, которые хотят повысить свою привлекательность в глазах потенциальных сотрудников.

В компании по производству окон Eurolam новость о возвращении к пятидневному графику встретили «шокированным молчанием», рассказал управляющий директор Хеннинг Репер. По его словам, сотрудник, который проработал на производстве дольше всех, описал четырехдневную рабочую неделю как лучшее, что было в его карьере.

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