Что-то в путинской логике не сходится с реальностью 3 Альфред Кох

22.10.2024, 19:50

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Альфред Кох

Теперь Путин вынужден принимать северокорейскую военную помощь.

Прошли два года и двести сорок дней войны. Сегодняшние карты ISW показывают, что россияне продолжают наступление практически по всему Покровскому выступу, включая Горняк. Группировка ВСУ в этом районе медленно отступает с тем, чтобы избежать окружения.

Военкоры пишут о прорыве фронта южнее Часова Яра и продвижении россиян к центру города. Но на свежих картах ISW этого нет. Одно из двух: либо этот прорыв случился в воспаленном воображении российских военкоров, и уже от них эту информацию получил немецкий Bild, либо он действительно имел место, но ближе к концу дня. И тогда на картах ISW мы его увидим только уже на завтра.

Как обычно, не обошлось сегодня и без атак беспилотниками. Опять шахеды летели на украинские города. Большинство их них были сбиты украинскими силами ПВО, а многие были нейтрализованы средствами РЭБ.

Украина не остается в долгу и вчера ночью украинские БПЛА атаковали цели в Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской и Нижегородской областях. Были и удачные попадания. Так в Нижегородской области украинский беспилотник поразил завод по производству взрывчатых веществ.

А вчера (после атаки украинских дронов несколькими днями ранее) остановил свою работу завод «Кремний Эл» в Брянской области. У предприятия возникли трудности с покупкой запчастей, необходимых для ремонта поврежденного оборудования. Завод, в частности, производил детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер” .

Так что игра идет явно не в одну калитку, и Россия тоже несет большие потери. А так все хорошо начиналось: шли на Киев, бронировали столики в ресторане на Крещатике, чистили форму, готовились к параду… Чего это хох…, пардон, украинцы на нас взъелись? Чего им не жилось спокойно? Взяли бы да и сдались. И встретили своих освободителей хлебом-солью. Как и было написано во всех аналитических записках…

Мда… Что-то в этой путинской логике не сходится с реальностью… Явно в его сценарии не было столько трупов и руин. В том числе - и на территории России. Все должно было быть по классике: «малой кровью, на чужой территории…»

А теперь дело дошло до того, что Путин вынужден завозить для войны северокорейских солдат. Южнокорейская разведка NIS утверждает, что еще накануне визита Шойгу в Пхеньян, с 8 по 13 сентября, в Россию переправили 1500 северокорейских солдат. Разведывательные спутники обнаружили четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых их привезли из Северной Кореи во Владивосток.

Кроме этого, их привозили во Владивосток и самолетами АН-124. Не менее 400 северокорейских солдат уже тренируются в казармах под Хабаровском. По сведениям NIS, им выдали поддельные российские паспорта, с тем, чтобы выдать их за бурятов и якутов. Всего, как утверждает NIS, в Россию уже переправлено около 12 тысяч северокорейских солдат.

Южная Корея вызвала посла России в Сеуле Зиновьева и выразила решительный протест по поводу использования Россией северокорейских военнослужащих в войне в Украине на стороне России. На что российский посол, естественно, ответил, что он такими сведениями не располагает, но в любом случае, Южной Корее по этому поводу беспокоится не о чем, поскольку это ей никак не угрожает.

Южная Корея уже сообщила, что в ответ она готова послать в Украину ограниченное число своих военных в качестве переводчиков, чтобы они помогли в допросах северокорейских солдат, если те попадут в плен.

21 октября Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации по безопасности в Украине, связанной, в частности, с военной поддержкой России Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Можно смело прогнозировать, что ничего дельного на этом заседании не произойдет.

Это заседание станет лишь очередным доказательством бессмысленности существования ООН. Думаю, что ООН ждет та же бесславная кончина, что и ее предшественницу — Лигу Наций. Такого рода международные организации, созданные для предотвращения войн, в случае, если они не могут их предотвратить, теряют смысл своего существования. Лига Наций была распущена потому, что не смогла предотвратить Вторую Мировую Войну.

За весь послевоенный период ООН столько войн не смогла предотвратить, что ей уже лет двадцать как положено лежать в могиле.

Вместо этого она расползлась по всему миру как огромная бюрократическая плесень, стоит человечеству бешеных денег и плодит безумные проекты то в сфере экологии, то в сфере культуры. Отдельного упоминания достойны войска ООН, которые равны своему отсутствию. Будь то части ООН в Сребренице, или войска ООН на юге Ливана.

Сегодня в Киев с незапланированным визитом приехал министр обороны США Ллойд Остин. Он произнес много очень правильных слов о “непоколебимой поддержке” (хе-хе) и красиво описал роль формата «Рамштайн» в ней. Из существенного он сообщил о новом пакете военной помощи в 400 млн. долларов, в который войдут боеприпасы всех калибров, бронетранспортеры и запчасти к уже поставленной технике.

По результатам переговоров Зеленский сообщил, что "готовится и еще отдельный пакет – финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы несмотря на любые угрозы политического характера в мире Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет".

Остин добавил: «На кону будущее Европы. На кону сила НАТО. И безопасность Америки на кону. Поэтому правительство Соединенных Штатов начало действовать безотлагательно и целенаправленно. И мы увидели огромный прогресс, которого могут достичь принципы дипломатии…»

Короче, я рыдал и слезы умиления и радости катились по моему заскорузлому лицу… (Правда я так и не понял, какого такого «огромного прогресса» достигла американская дипломатия в вопросе войны в Украине, но не стоит придираться к старому и больному генералу. Ну сказал и сказал. Красиво ведь! И чего вам еще надо?)

Вот и весь сегодняшний день, каким я его увидел. Ни хороший, ни плохой. Средний. В этой войне бывали дни и похуже. Но, правда, бывали и получше…

Слава Украине!

Альфред Кох, telegram

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