До +16 градусов ожидается в Беларуси в среду 22.10.2024, 20:02

Днем будет преимущественно без осадков.

Сильный ветер прогнозируется в Беларуси 23 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Ночью и утром в основном по северу страны пройдут кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах может быть слабый туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Белгидромет предупреждает об оранжевом уровне опасности: по северу республики во многих районах ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 3-9 градусов, максимальная днем — плюс 10-16 градусов.

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