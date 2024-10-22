закрыть
22 октября 2024, вторник, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вывели новый сорт картофеля

4
  • 22.10.2024, 20:19
  • 1,582
В Беларуси вывели новый сорт картофеля

Ему дали необычное название.

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству вывел и зарегистрировал новый сорт картофеля.

У него необычное название – «вайлдберриз».

О том, что в мире теперь есть картошка в честь маркетплейса, рассказала в своем Telegram-канале основательница Wildberries Татьяна Ким. Такой подарок, по ее словам, она получила от ученых из Беларуси на день рождения.

«Получила очень необычный подарок от Республики Беларусь. Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству вывел и зарегистрировал новый вид картофеля – «вайлдберриз». И он фиолетовый!» – с восторгом написала Ким.

На сертификате написано, что новый сорт картофеля обладает высокой потенциальной урожайностью – от 50 т с 1 га. Он также отличается большим содержанием крахмала – до 18,9%.

В характеристиках картофеля указаны хорошие вкусовые качества, а также предназначение – столовый сорт для здорового (функционального) питания.

Ким обещала подумать о том, чтобы «попробовать выращивать его в промышленных масштабах».

Можно ли будет когда-нибудь купить фиолетовую картошку из Беларуси через Wildberries, основательница торговой площадки не сказала.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип