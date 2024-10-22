В Беларуси вывели новый сорт картофеля

В Беларуси вывели новый сорт картофеля4
- 22.10.2024, 20:19
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Ему дали необычное название.
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству вывел и зарегистрировал новый сорт картофеля.
У него необычное название – «вайлдберриз».
О том, что в мире теперь есть картошка в честь маркетплейса, рассказала в своем Telegram-канале основательница Wildberries Татьяна Ким. Такой подарок, по ее словам, она получила от ученых из Беларуси на день рождения.
«Получила очень необычный подарок от Республики Беларусь. Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству вывел и зарегистрировал новый вид картофеля – «вайлдберриз». И он фиолетовый!» – с восторгом написала Ким.
На сертификате написано, что новый сорт картофеля обладает высокой потенциальной урожайностью – от 50 т с 1 га. Он также отличается большим содержанием крахмала – до 18,9%.
В характеристиках картофеля указаны хорошие вкусовые качества, а также предназначение – столовый сорт для здорового (функционального) питания.
Ким обещала подумать о том, чтобы «попробовать выращивать его в промышленных масштабах».
Можно ли будет когда-нибудь купить фиолетовую картошку из Беларуси через Wildberries, основательница торговой площадки не сказала.