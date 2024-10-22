В Гродненском зоопарке родился китайский мунтжак
- 22.10.2024, 20:30
Что это за зверь.
Радостное событие произошло в Гродненском зоопарке: у пары китайских мунтжаков Олежека и Оленьки родился здоровый детеныш. Этот долгожданный момент стал настоящим праздником для сотрудников зоопарка. Они с волнением следили за состоянием олененка, так как у его родителей это был первый приплод.
Специалисты зоопарка даже установили фотоловушку для наблюдения за малышкой, но все переживания оказались напрасными. Самочка, которую назвали Эля, уже подросла и постепенно переходит с материнского молока на взрослый рацион.
На улицу Эля пока не выходит: прохладная погода и заботливые родители не позволяют ей покинуть уютный вольер. Однако вскоре, когда олененок окончательно окрепнет, посетители смогут увидеть уже не двух, а трех мунтжаков.