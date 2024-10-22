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Столтенберг награжден государственной наградой Германии

  • 22.10.2024, 20:38
Столтенберг награжден государственной наградой Германии

Экс-генсека НАТО проводят с поста с воинскими почестями.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил бывшему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, недавно покинувшему свой пост, одну из главных государственных наград ФРГ — Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Церемония награждения прошла во вторник, 22 октября, в президентской резиденции в Берлине — дворце Бельвю, передает DW.

Йенс Столтенберг добился того, чтобы НАТО стала «сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде, — в то время, когда нам угрожает Россия», отметил президент ФРГ. Он добавил, что вклад бывшего генсека НАТО в безопасность Германии и всего альянса имеет «историческое» значение.

Большой крест ордена «За заслуги» считается одной из важнейших государственных наград Германии. Выше ее — только Большой крест особой степени ордена "За заслуги", который может вручаться только главам государств.

Вечером того же дня министр обороны Германии Борис Писториус проведет торжественную церемонию, в ходе которой Йенса Столтенберга с воинскими почестями проводят с поста.

«Будучи защитником трансатлантической идеи, он руководил альянсом дальновидно и деятельно во время своего пребывания в должности», а значение коллективной обороны в рамках НАТО особенно возросло после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, говорится в заявлении Минобороны. «Йенс Столтенберг сыграл ключевую роль в этом сущностном изменении за десять лет своего пребывания в должности», - подчеркнули в ведомстве.

Йенс Столтенберг передал пост генерального секретаря НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте 1 октября. В феврале 2025 года бывший генсек альянса возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Впервые главой этого представительного форума станет политик не из Германии.

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