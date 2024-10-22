В Минске открывается новый кинотеатр

В Минске открывается новый кинотеатр3
- 22.10.2024, 20:45
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Там будут «уникальные кинозалы».
В Minsk City Mall готовятся к открытию нового кинопространства mooon. Обещают, что там будут «уникальные кинозалы», обратил внимание CityDog.io.
Как рассказывают в инстаграм-аккаунте Minsk City Mall, в новом кинотеатре будет 4 кинозала, а еще «первый и единственный» в сети игровой фирменный бар.
Minsk City Mall станет четвертым ТРЦ для сети mooon, похожие кинопространства уже есть в ТРЦ Dana Mall, Arena City и Palazzo. Кроме Минска, сеть представлена в Гродно — в ТРК Triniti.
Minsk City Mall, который находится в границах улиц Толстого − Рабкоровской − Вокзальной — Дружной, был построен по проекту английского архитектурного бюро Chapman Taylor. Общая площадь комплекса — почти 50 тысяч квадратных метров. Работает ТРЦ уже больше полутора лет.