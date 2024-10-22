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ЕСПЧ потребовал от РФ выплатить «Радио Свобода» €956 тысяч

  • 22.10.2024, 20:49
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ЕСПЧ потребовал от РФ выплатить «Радио Свобода» €956 тысяч

За признание «иноагентом».

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу 19659/21 «ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и Андрей Шарый против Российской Федерации». Дело касалось объявления российскими властями «Радио Свобода» так называемым «иностранным агентом». Как говорится в поступившем в распоряжение «Радио Свобода» сообщении ЕСПЧ, суд единогласно постановил, что российскими властями были нарушены статьи 10 и 11 Европейской конвенции о правах человека, касающиеся свободы слова и свободы объединений. Согласно постановлению, они должны выплатить «Радио Свобода» €955 440 материального ущерба и €850 за нематериальные издержки.

Полный текст решения суда опубликован на его сайте.

Суд постановил, что нынешнее российское законодательство об «иноагентах» является стигматизирующим, вводящим в заблуждение, используемым очень широко и непредсказуемо и в целом направленным на наказание, а не на повышение прозрачности работы НКО. Отдельно указано на вменяемую российскими властями обязанность маркировать все публикации, сделанные так называемыми «иностранными агентами». Это и другие ограничения, как говорится в решении ЕСПЧ, подрывает сам фундамент демократического общества.

ООО «РСЕ/РС», представлявшее интересы американской медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в Москве, и его генеральный директор Андрей Шарый обратились с иском в ЕСПЧ в мае 2021 года. Иск касался многомиллионных штрафов, наложенных на «Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время» и другие проекты медиакорпорации за нарушение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистских материалов согласно законодательству о СМИ – «иностранных агентах». Применение этого законодательства, указывали истцы, нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

Министерство юстиции России внесло русскоязычные проекты РСЕ/РС в список «иностранных агентов» в 2017 году. Медиакорпорация считала такое решение несправедливым. В январе-мае 2021 года, к моменту подачи иска в ЕСПЧ, Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций, введенных согласно принятым в 2020 году поправкам к законодательству об «иностранных агентах». Медиакорпорация систематически обжаловала наложение штрафов, обосновывая свою позицию многочисленными нарушениями властями России законов о деятельности СМИ, однако суды неизменно отклоняли подаваемые ООО «РСЕ/РС» и ее гендиректором апелляции.

Это первое дело в практике ЕСПЧ по вопросу о применении законодательства РФ об «иностранных агентах» к редакциям СМИ и их руководителям. Учитывая важность вопроса, суд рассматривал жалобы журналистов в приоритетном порядке, поэтому решение, как указывают эксперты, вынесено относительно быстро.

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