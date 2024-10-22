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Сын Диего Марадоны возглавил испанский футбольный клуб

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  • 22.10.2024, 21:03
Сын Диего Марадоны возглавил испанский футбольный клуб

Команда выступает в пятом дивизионе.

Диего Синагра, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, стал новым главным тренером испанского клуба «Ибарра». Об этом сообщается в Facebook команды, которая выступает в пятом дивизионе чемпионата страны.

38-летний Синагра сменил на этом посту Франсиса Диаса. Срок его контракта не уточняется. «Ибарра» после семи туров занимает 14-е место в своем дивизионе.

Синагра свою карьеру провел в малоизвестных итальянских клубах, играл в пляжный футбол, в том числе за сборную Италии. В качестве тренера он работал в итальянских клубах «Помпеи» и «Монтекальчо».

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Вместе с Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века. Он выигрывал чемпионат мира 1986 года в составе сборной Аргентины, играл за «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи» и «Севилью», был тренером сборной Аргентины и других команд.

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