Евгений Дикий: За год наступления Россия потеряла численность нескольких армий Европы 3 22.10.2024, 21:15

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Евгений Дикий

Россияне продвинулась лишь на 38 километров.

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в интервью Radio NV заявил, что за год наступления на Донбассе Россия продвинулась на 38 километров и потеряла такую численность войск, которая соответствует нескольким армиям европейских стран.

«Чуть больше года продолжается наступление россиян на Донбассе. То наступление, которое идет до сих пор, началось 10 октября прошлого года. Год и две недели скоро будет. За этот год и неполных две недели россияне продвинулись аж на целых 38 километров. И потеряли за эти 38 километров примерно численность нескольких европейских армий вместе взятых», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

Украинский ветеран отметил, что оценка российских санитарных потерь в 100 тысяч не является завышенной, а учитывая процент выживания российских раненых, можно оценить количество убитых оккупантов в 200 тысяч.

«Дальше можете сами искать, с чем в истории сравнить эти цифры. 10 лет войны СССР в Афганистане стоили 15 тысяч убитых. … Такого масштаба потери в последний раз были во Вторую мировую. Так, за два года более 10 10-летних „Афганистанов“, интенсивность потерь таким образом получается в 100 раз больше, чем была в Афганистане. Такой масштаб потерь в Европе в последний раз наблюдался во Вторую мировую. Если не в Европе, а в мире — пожалуй, в Корейскую войну. И, пожалуй, в некоторых из африканских войн, но это отдельная история, ведь была малая задействованность техники и просто стенка на стенку гнали миллионы людей. А в европейской истории 80 лет уже ничего подобного не было», — подчеркнул Дикий.

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