Под Смолевичами строят птицефабрику на 58 тысяч кур: местные протестуют 22.10.2024, 21:22

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Люди собрали 370 подписей против стройки.

Агропроизводитель «Смолевичи Бройлер» расширяется, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка после введения санкций, сообщают на предприятии. Один из проектов — реконструкция старых ферм вблизи деревни Великое Залужье и ряда других. Местные негодуют, что об их потребностях в чистом воздухе никто не подумал, пишет Tochka.by.

В редакцию издания обратились жители района, по соседству с которым (до ближайшего дома буквально 400 м) вскоре появятся огромные птичники. Люди собрали 370 подписей против стройки. Журналисты проехались по деревням в округе и сходили на общественное обсуждение проекта.

Люди не были в курсе

Деревни Липники, Большое и Малое Залужье, Лужки, Динаровка Смолевичского района — те уголки, которые выбирают жители столицы для переезда в тихую и спокойную сельскую местность. Аккурат за Курганом Славы, 15 минут на машине — и в Минске.

Татьяна Золотарева в свое время так и поступила, выбрав вместо минской многоэтажки жизнь в загородном доме. Теперь она вместе с односельчанами выступает против строительства новых птичников. Но с оговоркой: конечно, все понимают, что такое решение вряд ли удастся отменить. Однако жители постараются хотя бы привлечь внимание к безопасности нового объекта.

«Мы узнали о строительстве птичников случайно. Местная бабушка увидела небольшое объявление в смолевичской районке. Но кто ее выписывает? Так бы и не знали обо всем этом. Стали разбираться», — начинает Татьяна.

Вместе с соседями Татьяна проехалась по близлежащим деревням — никто не был в курсе. Даже председатель сельсовета не знал, что у них планируется реализация такого проекта. В итоге люди быстро скооперировались, собрали подписи и от каждой деревни написали письма во все инстанции.

Жителям пообещали общественное обсуждение. На сайте райисполкома появился отчет о воздействии объекта на окружающую среду, а на объекте закипела стройка.

Вместо коровника — птичники

Будущие птичники — это старые, давно не действующие коровники. Находятся они на самой высокой точке в округе, что вызывает дополнительную тревогу у местных жителей: неужели все ароматы и стоки пойдут прямо к ним?

«Мы как начали считать, сколько образуется помета, так были в шоке. Птичники будут напольного содержания. Это значит, что стелют слой опилок в 20 см почти на целый год. И все 294 дня куры ходят на эти опилки. И только потом пару дней в году это все чистят. Это ж какие ароматы будут вокруг?!» — задаются вопросом местные жители.

Около коровников сейчас производство мелкого бизнеса: мебель, окна. Один из них не работает с 1997 года. Местные рассказывают, что его закрыли из-за вспышки сибирской язвы.

«Всех коров перебили, милиция не пускала жителей. А если подобное повторится? Одну эпидемию мы уже пережили», — сетуют сельские жители.

Задаются вопросом: почему бы эти птичники не построить в том месте, где уже есть подобное большое производство?

«Плюс в отчете указано, что яйца будут обрабатывать формальдегидом. И фоновая концентрация, даже по их отчету, превышает среднесуточные нормы. И все мы находимся с подветренной стороны», — продолжают жители района.

Дом Александра по адресу Садовая, 54, — один из тех, который ближе всего находится к будущему птичнику. Мужчина говорит, что узнал о строительстве от соседей из других деревень.

«Это очень неприятно. Здесь хорошо то, что мы недалеко от города находимся, а живем в деревне — все тихо, спокойно, свежий воздух. Сейчас непонятно, от какой точки они высчитывают санитарно-защитные зоны и почему наш дом в такой близости. Все просто будет идти к нам. Но что мы сделаем? Строительство уже ведется полным ходом», — вздыхает Александр.

Другие жители готовы бороться до конца. Елена — многодетная мама. Когда-то очень мечтала переехать в деревню, с боем покупала тут участок.

«Мы думали, что эта старая ферма вся разваливается и больше не функционирует. А в итоге как гром среди ясного неба — птичник», — возмущается женщина.

Возле местного магазина встречаются и другие жители деревни. Одна из женщин ответила, что относится к птичникам «и не положительно, но и не против».

«Дом рядом, да. Но в Смолевичах тоже птичники есть, и ничего. Сейчас соблюдают все технологии. Больше страдаем из-за того, что это все на поля вывозят — но тут никуда не денешься», — говорит пенсионерка.

Неудобное время

В сентябре на разговор с местными жителями приезжал директор компании «Смолевичи Бройлер» Сергей Рамченко. Успокаивал: мол, это современное предприятие будет куда лучше коровников, которым уже 30 лет. Правда, встреча прошла в рабочий день в 10.00. Прийти смогли далеко не все желающие.

Общественное обсуждение решили провести тоже в не самое удобное время — в 17.00 в Смолевичах. Местные жители просили немного перенести его, чтобы на собрание могли попасть все желающие. Все-таки люди работают. Не перенесли.

В итоге на общественном обсуждении не сказать что было многолюдно. Заместитель председателя Смолевичского райисполкома Евгений Николаев обратил внимание, что собрались все желающие. По залу разошлись неодобрительные вздохи — время ведь рабочее, не все смогли присутствовать.

Позже, в середине общественного обсуждения, одна из жительниц Липников подняла этот вопрос: мол, как так, к людям не прислушались, не все смогли поприсутствовать, ведь собрано было 370 подписей против?

«К сожалению, другое время предоставить мы не можем, потому что есть график работы и этого учреждения (Смолевичский районный центр культуры и народного творчества работает до 20.00. — Прим.). Под каждого гражданина мы подстраиваться не будем», — ответил представитель райисполкома.

Место выбрано

Вначале проект представил директор ОАО «Смолевичи Бройлер» Сергей Рамченко. Он долго объяснял, почему выбрана именно эта площадка.

В первую очередь повлияли санкции. Нужно импортозаместить все то, что раньше поставлялось из Евросоюза. Потом надо увеличивать экспорт, производство, создавать рабочие места и платить налоги. Он отметил, что «Смолевичи Бройлер» за девять месяцев этого года уплатил в бюджет 54,5 миллионов рублей налогов.

Еще один аргумент — вовлекать в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные объекты. Будет дешевле.

«Это уменьшение себестоимости и увеличение конкурентоспособности производимого продукта за счет снижения затрат на строительство», — продолжил директор предприятия.

Расчетная стоимость реконструкции трех зданий коровника равноценна стоимости строительства одного здания птичника.

До ближайшей деревни — 400 м

Далее перешли к самой ожидаемой части — обсуждению экологических вопросов работы будущих птичников. Проектная организация — ЗАО «Серволюкс». Слово взял заместитель директора компании Алмаз Шакиров, чтобы рассказать о главном из отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Главный аргумент — при строительстве птичников новые территории не осваиваются, все будет в пределах старых коровников. Залу не терпелось послушать о санитарно-защитной зоне.

«Необходимо 300 м от организованного источника загрязнения. В нашем случае это непосредственно птичник. До края населенного пункта — чуть меньше 400 м. Базовые санитарно-защитные нормы выдерживаются», — отметил проектировщик.

Он подчеркнул, что все стоки бытовой и производственной канализации будут поступать в бетонные колодцы и жижесборники. Затем их вывезут на очистные сооружения. Все отходы из ливневых стоков тоже отдельно собираются — и на очистку.

«Что касается воздействия на почву, растительность и животный мир: поскольку мы не осваиваем новых территорий, а продолжаем действовать на уже существующих площадках, то каких-либо воздействий на животный и растительный мир не будет. Превышение нормативов воздействия на атмосферный воздух и окружающую среду по всем рассматриваемым веществам и видам воздействия не установлено», — резюмировал проектировщик.

Зал явно остался недоволен такими выводами и перешел к вопросам.

Дело решенное

Жительница деревни Лужки поделилась опасениями, что напольное содержание кур — технология устаревшая и небезопасная, ведь подстилку с пометом будут убирать раз в год.

Директор компании «Смолевичи Бройлер» возразил: этот метод куда безопаснее, чем клеточное содержание. Сергей Рамченко объяснил разницу.

«Курица выделяет в сутки около 200 г помета. Но помет имеет порядка 80% влажности. Если это перевести в сухое вещество — всего 40 г сухого помета. То есть за весь период содержания 240 дней на один птичник формируется всего 200−250 т помета», — отметил директор.

Но жители не были удовлетворены ответом. Как же все-таки их планируют защитить от неприятного запаха и возможных последствий загрязнения почвы и воды?

«Вы невнимательно слушали доклад. Это ведь уже существующий объект. И не ферма приближалась к поселку, а поселок к ферме. Когда там содержалось 400 коров, были открытые источники хранения навоза, мухи, грязь, все это плыло с горы вниз по дорогам, никто на это не обращал внимания. Новый объект не окажет никакого плохого воздействия на население», — продолжил директор ОАО «Смолевичи Бройлер».

Он привел в пример подобную площадку в Смолевичах, где содержится 118 тыс. кур, а до ближайшего дома там всего 150 м. И никакого запаха нет.

Как пишет издание, по «счастливой случайности» в зале оказалась жительница из деревни Присынок Зоя Степановна — той самой, от которой до птичника как раз 150 м.

«Многие говорят, что загрязняется окружающая среда, — это неправда. Мы должны быть довольны, что строятся такие объекты. Дороги строятся, птичники ухоженные, везде зелень, никакого запаха, ничего. Вы не улыбайтесь так», — обратилась она к залу.

Присутствующие неодобрительно загудели: мол, кто это и что такой человек здесь делает?

«Какие у вас есть вопросы по строительству птичника в нашей деревне?» — заволновались жители.

«В какой вашей?» — удивленно спросила женщина, которая только что нахваливала похожий птичник. Высказав свое положительное мнение, через пару минут обсуждений она удалилась.

Разработчик и заказчик проекта настаивали: в этой сфере контроль серьезный, процедура защиты здесь сложная и многоступенчатая. И если объект не будет соответствовать нормам, его просто не станут строить.

Директор смолевичской птицефабрики заявил следующее. Он даже готов свозить инициативную группу из близлежащих деревень на уже работающие подобные объекты. Чтобы все люди могли убедиться: запаха нет, ничего не воняет.

Впереди еще государственная экологическая экспертиза. Присутствовавшие в зале пообещали, что будут тщательно следить за всеми этапами стройки, раз уж от птичников вблизи их деревень не избавиться.

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