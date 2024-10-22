Опубликованы мемуары Алексея Навального 22.10.2024, 21:42

Алексея Навальный

Часть книги написана, когда российский политик находился в заключении.

Во вторник американское издательство Knopf опубликовало мемуары Алексея Навального. Ранее сообщалось, что «Патриот» – так озаглавлена книга – выйдет в свет на 26 языках, в том числе на русском.

По словам Юлии Навальной, политик начал писать книгу после попытки отравить его в 2020 году. Часть мемуаров написана по возвращении в Россию, когда он находился в заключении.

Алексей Навальный умер в возрасте 47 лет 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» в городе Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, которую Amnesty International назвала одной из «самых суровых в России».

В книге Навальный подробно объясняет, почему он решил вернуться домой из Германии в 2021 году – после того, как путинские агенты попытались убить его с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок» и почти преуспели в этом.

После отравления Навальный был доставлен в Германию для оказания неотложной медицинской помощи, но как только он вернулся на российскую землю, его арестовали.

Его ответ, изложенный в посмертно опубликованных мемуарах «Патриот», отрывок из которого приводит издание The Washington Post, заключается в том, что он «не мог не вернуться». Он любил Россию, любил русских (большинство из них), чувствовал, что обязан продолжать борьбу с Путиным, и понимал, что если он останется в изгнании, то тем самым признает власть Путина над собой.

Под конец жизни, сидя в одиночной камере в лагере, он писал, что его план состоял в том, чтобы не ожесточиться и не озлобиться, так как это означало бы начало его поражения.

Навальный писал, что восхищался диссидентами советской эпохи, но что его целью было не сделаться изгоем, не находиться на задворках общества, но объединить соотечественников и разжечь в них стремление к созданию более честной социальной системы. Он призывал россиян изменить свою знаменитую привычку гордиться тем, как они переносят трудности, поскольку при достойном правительстве эти трудности не возникли бы.

«Наша несчастная, измученная родина нуждается в спасении, – подчеркивал Навальный. – Она разграблена, изранена, втянута в агрессивную войну и превращена в тюрьму, которой управляют самые беспринципные и лживые негодяи».

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