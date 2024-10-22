закрыть
22 октября 2024, вторник, 21:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Борисовом поезд протаранил микроавтобус

  • 22.10.2024, 21:49
Под Борисовом поезд протаранил микроавтобус

В БелЖД сообщили о сбоях в расписании.

Под Борисовом поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде, погибла женщина, сообщили в УВД Миноблисполкома. В БелЖД информировали о возможных задержках поездов из-за аварии.

Сначала об аварии сообщила Белорусская железная дорога. Столкновение произошло сегодня, 22 октября, около 17.58 на перегоне Борисов — Жодино в Борисовском районе.

Там микроавтобус Volkswagen выехал на красный свет на регулируемом железнодорожном переезде при исправно работающей сигнализации. Машинист грузового поезда экстренно затормозил.

Позже в ГАИ рассказали, что погибла 61-летняя водитель микроавтобуса — по предварительной информации, жительница Борисова ехала на Volkswagen Caravella в направлении деревни Пересады. Как подтвердили в ГАИ, двигалось авто на запрещающий сигнал.

«Произошло столкновение. Водитель от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия», — рассказали в ГАИ.

«В результате столкновения поврежден локомотив грузового поезда. По причине произошедшего поезд № 6021 Славное-Минск отправлением со ст. Славное в 16.54 и прибытием на ст. Минск-Пассажирский в 19.42 следует с опозданием ориентировочно 50 минут. Также возможны задержки отдельных поездов, курсирующих на участке Орша-Минск», — сообщали в БелЖД.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип