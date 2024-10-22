Под Борисовом поезд протаранил микроавтобус 22.10.2024, 21:49

В БелЖД сообщили о сбоях в расписании.

Под Борисовом поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде, погибла женщина, сообщили в УВД Миноблисполкома. В БелЖД информировали о возможных задержках поездов из-за аварии.

Сначала об аварии сообщила Белорусская железная дорога. Столкновение произошло сегодня, 22 октября, около 17.58 на перегоне Борисов — Жодино в Борисовском районе.

Там микроавтобус Volkswagen выехал на красный свет на регулируемом железнодорожном переезде при исправно работающей сигнализации. Машинист грузового поезда экстренно затормозил.

Позже в ГАИ рассказали, что погибла 61-летняя водитель микроавтобуса — по предварительной информации, жительница Борисова ехала на Volkswagen Caravella в направлении деревни Пересады. Как подтвердили в ГАИ, двигалось авто на запрещающий сигнал.

«Произошло столкновение. Водитель от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия», — рассказали в ГАИ.

«В результате столкновения поврежден локомотив грузового поезда. По причине произошедшего поезд № 6021 Славное-Минск отправлением со ст. Славное в 16.54 и прибытием на ст. Минск-Пассажирский в 19.42 следует с опозданием ориентировочно 50 минут. Также возможны задержки отдельных поездов, курсирующих на участке Орша-Минск», — сообщали в БелЖД.

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