В Молдове расследуют более 400 случаев подкупа избирателей 22.10.2024, 22:00

Деньги шли через российский Промсвязьбанк.

Правоохранители Молдовы расследуют более 400 случаев подкупа избирателей во время первого тура президентских выборов и референдума по евроинтеграции страны.

Об этом сообщает News Maker.

Так, подозреваемым грозят штрафы до 1944 тысяч евро. Однако большинство из них уже сотрудничают со следствием, поэтому их могут освободить от уплаты штрафов.

Полицейские заявили, что обнаружили всех граждан, которые получили деньги от преступной группировки через российский Промсвязьбанк за продажу голосов на выборах и референдуме.

Этот банк известен тем, что заключил соглашение о сотрудничестве с властями Гагаузии, которые связаны с разыскиваемым пророссийским политиком и бизнесменом Иланом Шором.

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