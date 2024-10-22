В Китае обнаружено самое маленькое в мире яйцо динозавра
- 22.10.2024, 22:03
Историческая находка.
Ученые совершили сенсационное открытие, обнаружив в Китае самое маленькое в мире яйцо динозавра.
Возраст находки оценивается примерно в 80 миллионов лет, что относит ее к позднему меловому периоду, передает «Новое время».
Ископаемое яйцо было найдено в 2021 году на строительной площадке в районе Ганьчжоу, известном своими богатыми палеонтологическими находками. После тщательного трехлетнего исследования с использованием новейших технологий ученые пришли к выводу, что это яйцо принадлежало ранее неизвестному виду динозавра.
Самое маленькое яйцо имеет длину всего 29 миллиметров и находится в отличной сохранности. Исследователи смогли изучить его внутреннюю структуру, не повредив находку, благодаря использованию неразрушающих методов анализа.
Это открытие имеет большое значение для палеонтологии, поскольку оно позволяет ученым получить новые данные о разнообразии динозавров и их размножении. Исследователи планируют продолжить изучение находки и надеются раскрыть еще больше тайн о жизни этих удивительных существ.