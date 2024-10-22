Украинские десантники ликвидировали группу российских морпехов
- 22.10.2024, 22:08
Россиян из 155-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили в Курской области.
Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины успешно уничтожают противника на территории Курской области. Бойцы показали ликвидированных россиян из 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ.
Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео.