Экономика Польши демонстрирует положительные показатели 22.10.2024, 22:54

МВФ прогнозирует ускорение роста.

Экономика Польши демонстрирует положительные показатели, несмотря на замедление темпов роста в Европе и продолжающееся вторжение России в Украину. К таким выводам пришли эксперты Международного валютного фонда, посетившие Польшу в рамках ежегодной консультации, передает «Польское радио».

Ян Кес Мартин из МВФ назвал оптимистичными перспективы развития польской экономики на ближайшие годы.

«Экономический рост ускорится до 3,5% в 2025 году и 3,4% в 2026 году. Это станет возможным благодаря постепенному восстановлению потребления и инвестиций, в том числе финансируемых из фондов ЕС», - отметил Ян Кес Мартин.

Эксперт Международного валютного фонда добавил, что процентные ставки в Польше поддерживаются на соответствующем уровне.

«Денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной, по меньшей мере, до конца 2025 года, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевого уровня. Решения в этом отношении должны приниматься с учетом поступающих данных и прогнозов», - отметил эксперт.

Экономисты МВФ считают, что первое снижение процентных ставок, причем не слишком значительное, может произойти в середине следующего года.

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