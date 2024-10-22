закрыть
22 октября 2024, вторник, 23:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Буданов: Первые северокорейские войска прибудут в Курскую область уже в среду

  • 22.10.2024, 23:34
Буданов: Первые северокорейские войска прибудут в Курскую область уже в среду
Кирилл Буданов

По его словам, пока не понятно – сколько будет солдат и как они будут оснащены.

Ожидается, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область России уже 23 октября, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.

На Курщине военные из КНДР будут помогать россиянам противостоять украинской операции, добавил генерал-лейтенант.

«Ждем первые подразделения завтра на Курском направлении», – сообщил Буданов.

По его словам, пока не ясно – сколько этих солдат будет и как они будут оснащены.

Узнать это удастся через несколько дней, отметил Буданов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип