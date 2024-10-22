Буданов: Первые северокорейские войска прибудут в Курскую область уже в среду 22.10.2024, 23:34

Кирилл Буданов

По его словам, пока не понятно – сколько будет солдат и как они будут оснащены.

Ожидается, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область России уже 23 октября, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.

На Курщине военные из КНДР будут помогать россиянам противостоять украинской операции, добавил генерал-лейтенант.

«Ждем первые подразделения завтра на Курском направлении», – сообщил Буданов.

По его словам, пока не ясно – сколько этих солдат будет и как они будут оснащены.

Узнать это удастся через несколько дней, отметил Буданов.

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