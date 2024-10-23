Православный приход в Слониме накажут за незаконно перекрашенный храм XVII века 23.10.2024, 1:29

Новый ярко-зеленый цвет Свято-Троицкой церкви не понравился даже чиновникам.

Новый ярко-зеленый цвет Свято-Троицкой церкви, в который ее покрасили в августе этого года, не понравился даже чиновникам. С золотыми луковицами, видимо, тоже придется попрощаться.

Ответ Слонимского райисполкома относительно законности работ на памятнике архитектуры опубликовал телеграм-канал «Спадчына».

Чиновники сообщают, что в отношении прихода храма Святой Живоначальной Троицы в Слониме начато административное разбирательство за нарушение законодательства в сфере охраны историко-культурных ценностей.

Напомним, что летом Свято-Троицкая церковь, построенная как костел при монастыре бернардинцев в середине XVII века, неожиданно была перекрашена в ярко-зеленый цвет, который, как отмечают специалисты, исторически не мог быть на памятнике ренессанса из-за отсутствия стойких пигментов.

История незаконных перестроек этого историко-культурного наследия продолжается уже почти десятилетие. В 2015 году священник самовольно снял купола, установленные несколько лет назад по проекту реставраторов, и заменил их на огромные луковицы из золотистого нитрида титана. Тогда приход уже был привлечен к ответственности за нарушения закона.

Однако луковицы до сих пор остаются на храме, искажая его аутентичный вид. Как отмечается в ответе райисполкома, еще в 2020 году научным руководителем на объекте была назначена Наталья Голосова из проектного филиала «Белреставрации», которая должна была провести научно-исследовательские работы и согласовать замену куполов с Министерством культуры. Но работа была приостановлена из-за отсутствия у прихода финансовых средств.

После выявленного теперь очередного нарушения на памятнике архитектуры работы по разработке и согласованию научно обоснованных куполов будут продолжены, заверяют чиновники. Есть шанс, что в скором времени ренессансный храм перестанет быть одним из худших примеров церковной антиреставрации в стране.

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