закрыть
23 октября 2024, среда, 0:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Православный приход в Слониме накажут за незаконно перекрашенный храм XVII века

  • 23.10.2024, 1:29
Православный приход в Слониме накажут за незаконно перекрашенный храм XVII века

Новый ярко-зеленый цвет Свято-Троицкой церкви не понравился даже чиновникам.

Новый ярко-зеленый цвет Свято-Троицкой церкви, в который ее покрасили в августе этого года, не понравился даже чиновникам. С золотыми луковицами, видимо, тоже придется попрощаться.

Ответ Слонимского райисполкома относительно законности работ на памятнике архитектуры опубликовал телеграм-канал «Спадчына».

Чиновники сообщают, что в отношении прихода храма Святой Живоначальной Троицы в Слониме начато административное разбирательство за нарушение законодательства в сфере охраны историко-культурных ценностей.

Напомним, что летом Свято-Троицкая церковь, построенная как костел при монастыре бернардинцев в середине XVII века, неожиданно была перекрашена в ярко-зеленый цвет, который, как отмечают специалисты, исторически не мог быть на памятнике ренессанса из-за отсутствия стойких пигментов.

История незаконных перестроек этого историко-культурного наследия продолжается уже почти десятилетие. В 2015 году священник самовольно снял купола, установленные несколько лет назад по проекту реставраторов, и заменил их на огромные луковицы из золотистого нитрида титана. Тогда приход уже был привлечен к ответственности за нарушения закона.

Однако луковицы до сих пор остаются на храме, искажая его аутентичный вид. Как отмечается в ответе райисполкома, еще в 2020 году научным руководителем на объекте была назначена Наталья Голосова из проектного филиала «Белреставрации», которая должна была провести научно-исследовательские работы и согласовать замену куполов с Министерством культуры. Но работа была приостановлена из-за отсутствия у прихода финансовых средств.

После выявленного теперь очередного нарушения на памятнике архитектуры работы по разработке и согласованию научно обоснованных куполов будут продолжены, заверяют чиновники. Есть шанс, что в скором времени ренессансный храм перестанет быть одним из худших примеров церковной антиреставрации в стране.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип