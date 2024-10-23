Индийская рупия падает до исторического минимума
- 23.10.2024, 3:06
Из-за возможного оттока капитала и слабости валют Азии.
Валюта Индии Рупия падает до исторического минимума из-за возможного оттока капитала и слабости валют Азии. Об этом сообщает Reuters.
Рупия закрылась несколько слабее на уровне 84,0775 по отношению к доллару, что является самым слабым уровнем закрытия в истории, после того, как она достигла исторического минимума в 84,0825 в начале сессии.
Иностранные инвесторы в октябре продали местные акции на сумму почти 10 млрд долларов на чистой основе, что является рекордным месячным оттоком.
Как сообщается, азиатские валюты упали от 0,1% до 0,4%, в то время как индекс доллара составил 103,9, приблизившись к самому высокому уровню за последние два месяца.