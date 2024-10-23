Россия снимает с консервации броневики БРДМ-2
- 23.10.2024, 5:15
Названы вероятные причины.
Россия активно снимает с консервации бронемашины типа БРДМ-2, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Об этом пишет портал Defence24.
Отмечается, что часть этих машин затем отправляется на ремонт модернизацию на мощностях 103-го бронетанкового ремонтного завода. Примечательно, что БРДМ-2 не совсем подходят на роль бронированного транспортного средства. Дело в том, что их конструкция не предусматривает отсека для размещения десанта.
Поэтому среди причин, почему РФ снимает эти машины с консервации, может быть дальнейшее использование их в качестве мобильных огневых средств, оснащенных 14,5 мм пулеметом КПВТ и 7,62 мм пулеметом ПКТ. Также мотивом таких действий РФ может служить недостаток БТР-82, БТР-80 и МТ-ЛБ из-за высоких потерь в войне против Украины.
Авторы материала также предположили, что кроме портала БРДМ-2, расконсервировать россияне могут и специализированные машины на базе этой ББМ, к примеру – самоходные ПТРК.
Украинское издание Defense Express отметило, что из данных The Military Balance 2024 можно сделать вывод, что в РФ по сути нечего снимать с консервации с точки зрения БРДМ-2. Справочник сообщал, что оккупационные войска имели на хранении всего 100 таких машин.
«В то же время, из приведенных выше материалов можем сделать вывод, что реальное количество БРДМ-2 на хранении у рашистов даже на начало этого может оказаться значительно больше. Поэтому скорее всего, враг ведет активную расконсервацию своих БРДМ-2 именно как массовых машин для огневой поддержки своей пехоты», – добавили в Defense Express.