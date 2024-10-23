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Байден: Трампа следует запереть

  • 23.10.2024, 7:36
Байден: Трампа следует запереть
Джо Байден

Политически.

Президент США Джо Байден заявил, что кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп представляет угрозу для демократии. В связи с этим, он должен быть «политически» заперт.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы должны его запереть. Политически запереть его. Заблокировать его. Вот что мы должны сделать», - сказал Байден.

Заявление президента прозвучало в предвыборном штабе в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, где он во вторник призвал демократов победить на выборах 5 ноября.

Байден также добавил, что Трамп хочет пренебречь гарантиями конституции США, и поэтому «наша демократия под угрозой», если он победит кандидата от демократов Камалу Харрис.

Reuters напомнило, что в 2016 году на митингах Трампа, когда он баллотировался на пост президента, толпы людей неоднократно скандировали «заприте ее», имея ввиду тогдашнего кандидата от Демократический партии Хиллари Клинтон. Трамп в свою очередь не отговаривал их от этих фраз.

Теперь в этом году толпы на митингах в поддержку Харрис иногда скандируют «заприте его». Люди имеют ввиду Трампа, который был осужден по 34 пунктам тяжкого преступления, связанным с сокрытием денег за молчание, выплаченных порнозвезде. Кроме того, ему предъявлены обвинения в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Но Харрис, в свою очередь, прекращает эти скандирования, заявляя, что Министерство юстиции США займется этим вопросом, пока она пытается победить бывшего президента на выборах.

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