Байден: Трампа следует запереть
- 23.10.2024, 7:36
Политически.
Президент США Джо Байден заявил, что кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп представляет угрозу для демократии. В связи с этим, он должен быть «политически» заперт.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы должны его запереть. Политически запереть его. Заблокировать его. Вот что мы должны сделать», - сказал Байден.
Заявление президента прозвучало в предвыборном штабе в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, где он во вторник призвал демократов победить на выборах 5 ноября.
Байден также добавил, что Трамп хочет пренебречь гарантиями конституции США, и поэтому «наша демократия под угрозой», если он победит кандидата от демократов Камалу Харрис.
Reuters напомнило, что в 2016 году на митингах Трампа, когда он баллотировался на пост президента, толпы людей неоднократно скандировали «заприте ее», имея ввиду тогдашнего кандидата от Демократический партии Хиллари Клинтон. Трамп в свою очередь не отговаривал их от этих фраз.
Теперь в этом году толпы на митингах в поддержку Харрис иногда скандируют «заприте его». Люди имеют ввиду Трампа, который был осужден по 34 пунктам тяжкого преступления, связанным с сокрытием денег за молчание, выплаченных порнозвезде. Кроме того, ему предъявлены обвинения в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года.
Но Харрис, в свою очередь, прекращает эти скандирования, заявляя, что Министерство юстиции США займется этим вопросом, пока она пытается победить бывшего президента на выборах.