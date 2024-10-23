Израиль подтвердил ликвидацию нового главаря Хезболлы 23.10.2024, 7:42

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Вместе с высшими командирами разведки террористов.

Армия обороны Израиля подтвердила, что 4 октября в результате авиаудара по Бейруту был убит глава исполнительного совета Хезболлы Хашим Сафи ад-Дин, который предположительно стал преемником Хасана Насраллы после его ликвидации.

Об этом сообщает Times of Israel.

Вместе с Сафи ад-Дином был убит глава разведывательного подразделения организации Хусейн Али Хазима.

Целью удара была подпольная разведывательная штаб-квартира Хезболлы в Бейруте.

По данным ЦАХАЛа, в момент нанесения удара в штаб-квартире находилось более 25 членов разведывательного подразделения Хезболлы, включая высших командиров.

Напомним, в ночь на 4 октября израильская авиация нанесла удар по Бейруту. Целью атаки мог быть вероятный новый главарь Хезболлы Хашим Сафи ад-Дин.

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