закрыть
23 октября 2024, среда, 9:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль подтвердил ликвидацию нового главаря Хезболлы

  • 23.10.2024, 7:42
  • 2,404
Израиль подтвердил ликвидацию нового главаря Хезболлы

Вместе с высшими командирами разведки террористов.

Армия обороны Израиля подтвердила, что 4 октября в результате авиаудара по Бейруту был убит глава исполнительного совета Хезболлы Хашим Сафи ад-Дин, который предположительно стал преемником Хасана Насраллы после его ликвидации.

Об этом сообщает Times of Israel.

Вместе с Сафи ад-Дином был убит глава разведывательного подразделения организации Хусейн Али Хазима.

Целью удара была подпольная разведывательная штаб-квартира Хезболлы в Бейруте.

По данным ЦАХАЛа, в момент нанесения удара в штаб-квартире находилось более 25 членов разведывательного подразделения Хезболлы, включая высших командиров.

Напомним, в ночь на 4 октября израильская авиация нанесла удар по Бейруту. Целью атаки мог быть вероятный новый главарь Хезболлы Хашим Сафи ад-Дин.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип