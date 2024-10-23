Украина впервые задействовала танки M1 Abrams для прорыва в Курской области

Украина впервые задействовала танки M1 Abrams для прорыва в Курской области9
- 23.10.2024, 7:49
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Американская техника пошла в атаку возле Новоивановки.
Украина впервые задействовала в боях в Курской области американские танки M1 Abrams. Видео с этой техникой было снято в районе Новоивановки Кореневского района.
Между тем, россияне продвинулись полями к югу от Шептуховки Кореневского района, украинские воины контратаковали возле Зеленого Пути, Новоивановки и Любимовки. О ситуации на Курщине рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что согласно геолокационным кадрам от 21 октября, россияне недавно продвинулись в северной части выступа в Курской области – в полях к югу от Шептуховки (юго-восточнее Коренево). Продвижения они добились во время двух механизированных штурмов.
К юго-востоку от Коренево, по данным российских источников, шли интенсивные бои, украинские силы контратаковали у Зеленого Пути, Новоивановки и Любимовки.
Также стало известно, что украинские войска впервые применили танки M1 Abrams в Курской области во время атак вблизи Новоивановки. Об этом сообщали как украинские, так и российские источники. В российских пабликах, в частности, публиковали видео, на котором было зафиксировано, как Abrams ведет огонь. Применение американских танков россияне попытались объяснить стремлением украинцев «умерить успешное контрнаступление российских военных на этом направлении».
Один из российских Z-блогеров также утверждал, что бои шли в Глушковском районе – возле Нового Пути.