США тестируют секретный космический самолет 23.10.2024, 7:56

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Битва за космос набирает обороты.

США продолжают тестировать свой секретный роботизированный космический аппарат X-37B, который иранское правительство когда-то назвало «секретным космическим самолетом». В перспективе Пентагон может получить новый класс военной техники для действий в космосе, пишет The Telegraph.

X-37B длиной около 9 метров был построен в 2010 году корпорацией Boeing в двух экземплярах для ВВС США. Теперь их используют Космические силы США. Официально X-37B является тестовой платформой, которая проводит небольшие научные эксперименты в космосе. Неофициально машина имеет огромный потенциал как военная система.

Два X-37B постоянно проходят разнообразные испытания под видом выполнения научных космических миссий. Их запускают ракетой на орбиту, а оттуда они спускаются «как самолет», подобно бывшим «шаттлам».

Сейчас Пентагон хочет отрабатывать с X-37B маневр «аэрогальмирования»: когда при смене орбиты он тормозит не двигателями (сжигая дефицитное топливо), а силой трения в земной атмосфере. Если X-37B сможет эффективно использовать этот маневр, это позволит ему дольше находиться в космосе (благодаря сэкономленному топливу).

В идеале целью является сделать аппарат достаточно экономичным и маневренным, чтобы он мог годами находиться в космосе, при необходимости меняя орбиты. Это сделает его удобным инструментом для активного патрулирования околоземного пространства, в частности инспектирования других космических аппаратов.

The Telegraph предлагает думать о X-37B как о возможном самолете-разведчике для космоса. Это при том, что Россия и Китай также пытаются развернуть инспекционные космические корабли, которые могли бы контролировать или даже вмешиваться в работу спутников США и их союзников.

Но X-37B, в отличие от российских и китайских инспекционных космических кораблей, имеет огромное преимущество в выносливости. В то время как российские и китайские аппараты приходится регулярно заменять из-за исчерпания запасов топлива, американский космосамолет сможет работать дольше.

Тест с аэрогальмированием для экономии топлива может лишь увеличить это преимущество. Это при том, что X-37B является к тому же многоразовым: может переворачиваться на Землю и снова лететь в космос.

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