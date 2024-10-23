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FT: Турция «перекрыла воздух» Путину

  • 23.10.2024, 8:00
  • 7,824
FT: Турция «перекрыла воздух» Путину
Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара преподнесла неприятный сюрприз РФ.

На днях стало известно, что Анкара прислушалась к угрозам со стороны Вашингтона относительно санкций, если Турция и дальше будет поставлять в РФ товары двойного значения.

Источники из Турции сообщают, что не так давно Анкара скорректировала работу своей таможенной службы, запретив экспорт в РФ более 40 категорий товаров американского производства, которые Кремль может использовать в военных целях, пишет Financial Times.

Известно, что под запрет попали товары, которые в Вашингтоне считают «жизненно важными» из-за войны в Украине. Источник пишет, что якобы такие же действия сделаны и в отношении товаров из стран Европы.

Турецкий источник сообщает, что все эти действия были проведены Анкарой тайно из-за «политической деликатности» вопроса.

Всем известно, что Эрдоган, с одной стороны, осудил вторжение российской армии в Украину, однако вместе с тем глава Турции поддерживает теплые отношения с РФ.

Эрдоган прилетел в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Более того, Турция планирует войти в эту организацию. Под запрет экспорта товаров из Турции в РФ попали более 50 категорий из США, ЕС, Японии и Британии, которые Кремль мог бы использовать в военных технологиях.

Больше всего речь идет о современной электронике, детали которой находят в российских дронах-камикадзе и ракетах. Также резко сократили свое сотрудничество с российскими контрагентами банки Турции.

В этот сектор также вмешались США, пригрозив турецким банкам санкциями. Эксперты говорят, что после войны в Украине Турция резко увеличила экспорт в РФ товаров двойного значения.

Если в начале 2022 года в месяц Анкара продавала Москве товары на сумму 3 млн долларов, то в конце декабря 2022 года — 38 млн долларов.

Помощник главы Минторговли США Мэттью Аксельрод заявил, что в Вашингтоне искренне верят в то, что Анкара прислушалась к ним относительно экспорта в РФ товаров двойного значения.

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