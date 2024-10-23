Основательнице Wildberries вручили «очень необычный подарок» от Академии наук Беларуси

Основательнице Wildberries вручили «очень необычный подарок» от Академии наук Беларуси6
- 23.10.2024, 8:07
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Он фиолетовый.
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству вывел и зарегистрировал новый вид картофеля — «Вайлдберриз». Об этом рассказала в своем телеграм-канале основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким.
«Думала, что подарки на день рождения закончились на прошлой неделе. Но сегодня получила очень необычный подарок от Республики Беларусь. Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству вывел и зарегистрировал новый вид картофеля — «Вайлдберриз». И он фиолетовый», — написала одна из богатейших женщин России.
К посту Татьяна Ким приложила фотографию картофеля и сертификат, в котором перечислены основные характеристики нового сорта.
«Подумаем, может, попробуем выращивать его в промышленных масштабах», — то ли в шутку то ли всерьез написала бизнесвумен.