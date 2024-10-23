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Скандал на российском ТВ: депутат Госдумы признал слабость армии РФ

  • 23.10.2024, 8:20
  • 6,190
Скандал на российском ТВ: депутат Госдумы признал слабость армии РФ
Алексей Журавлев

Цели на Донбассе не достигнуты.

Кремлевская пропаганда готовит россиян к долгой войне. Депутат Госдумы и ярый сторонник так называемой «СВО» Алексей Журавлев признал, что армия России слишком слаба. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телеканала «Россия 1», передает «Диалог.UA».

Журавлев заявил, что ВС РФ не в состоянии быстро наступать в Украине, несмотря на то что имеют преимущество перед ВСУ и в живой силе, и в вооружении. Он также сообщил, что только оккупация Донбасса займет годы.

«При явном превосходств наших вооруженных сил мы продвигаемся не так быстро, как хотелось. Если взять такие же темпы, «освобождение» Донбасса — это вопрос не месяцев, а лет. Нескольких лет», — сказал российский депутат.

Примечательно, что в первые дни войны та же российская пропаганда утверждала, что ВС РФ выйдут на границы Донецкой и Луганской областей «в считанные дни». Сегодня, спустя два с половиной года масштабных боевых действий эта цель не достигнута. Более того, РФ потеряла контроль над частью своей Курской области.

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