Скандал на российском ТВ: депутат Госдумы признал слабость армии РФ 23.10.2024, 8:20

6,190

Алексей Журавлев

Цели на Донбассе не достигнуты.

Кремлевская пропаганда готовит россиян к долгой войне. Депутат Госдумы и ярый сторонник так называемой «СВО» Алексей Журавлев признал, что армия России слишком слаба. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телеканала «Россия 1», передает «Диалог.UA».

Журавлев заявил, что ВС РФ не в состоянии быстро наступать в Украине, несмотря на то что имеют преимущество перед ВСУ и в живой силе, и в вооружении. Он также сообщил, что только оккупация Донбасса займет годы.

«При явном превосходств наших вооруженных сил мы продвигаемся не так быстро, как хотелось. Если взять такие же темпы, «освобождение» Донбасса — это вопрос не месяцев, а лет. Нескольких лет», — сказал российский депутат.

Примечательно, что в первые дни войны та же российская пропаганда утверждала, что ВС РФ выйдут на границы Донецкой и Луганской областей «в считанные дни». Сегодня, спустя два с половиной года масштабных боевых действий эта цель не достигнута. Более того, РФ потеряла контроль над частью своей Курской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com