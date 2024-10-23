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Израиль нанес удары по военно-морской базе «Хезболлы» в Ливане

  • 23.10.2024, 8:22
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Израиль нанес удары по военно-морской базе «Хезболлы» в Ливане
Фото: Getty Images

Гражданских заранее предупредили о необходимости эвакуации.

В текущую ночь Армия обороны Израиля продолжает наносить точечные удары по ливанскому Бейруту. Среди других целей была поражена военно-морская база террористической группировки «Хезболла» в Бейруте. По словам военных ЦАХАЛ, база использовалась «Хезболлой» для хранения скоростных лодок, проведения испытаний, и обучения своих военно-морских сил.

Также ряд ударов по Бейруту был нанесен по «складам оружия, командным центрам и другой инфраструктуре террористов». Некоторые из целей были под землей, сообщает ЦАХАЛ.

Указанным ударам по Бейруту предшествовало предупреждение ЦАХАЛ о необходимости эвакуации. Предупреждение было адресовано гражданским лицам Бейрута.

Согласно последним сообщениям ЦАХАЛ, среди прочих были поражены три командных центра, принадлежащих воздушным силам «Хезболлы». Это подразделение №127, ответственное за атаки беспилотников на Израиль.

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