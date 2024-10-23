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Россия и Иран готовятся спровоцировать насилие после выборов в США

  • 23.10.2024, 8:29
  • 3,190
Россия и Иран готовятся спровоцировать насилие после выборов в США
Фото: AP Photo/Ryan Sun, File

Независимо от того, кто победит.

Россия и Иран могут попытаться спровоцировать насильственные протесты в США после президентских выборов в следующем месяце. При этом Россия, скорее всего, попытается это сделать независимо от того, кто победит в Белом доме.

Об этом сообщает AP.

В меморандуме, опубликованном во вторник Управлением директора национальной разведки, говорится, что обе страны могут поддержать насильственные протесты, либо тайно организуя мероприятия самостоятельно, либо поощряя участие в тех, которые запланированы внутренними группами. Цель будет заключаться в том, чтобы усилить разделение, поставить под сомнение результаты выборов и усложнить передачу президентской власти.

Согласно рассекреченной записке национальной разведки, в январе российская военная разведка пыталась завербовать американца для организации протестов в США. Американец, «вероятно, не подозревал» об этом и не знал, что контактирует с российскими агентами, говорится в записке.

По словам представителей разведки, риск того, что один из противников Америки может спровоцировать политическое насилие после выборов в этом году выше, поскольку чиновники обеих стран теперь лучше понимают сложный процесс, который США используют для подтверждения результатов голосования.

Официальные лица говорят, что Россия и Иран, а также Китай, хотят подорвать американское единство, распространяя ложные и вводящие в заблуждение заявления о выборах, голосовании и таких острых вопросах, как иммиграция, экономика или федеральный ответ на недавние ураганы.

По словам чиновника из Управления директора национальной разведки, Россия, скорее всего, попытается спровоцировать протесты в США независимо от того, кто победит в Белом доме. Однако в случае победы Камалы Харрис ответ РФ ожидается более агрессивный.

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