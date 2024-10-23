Белорус сдал часы в ломбард и остался должен 5,5 тысячи рублей 5 23.10.2024, 8:38

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«Какой-то сюрреализм».

В столичном ломбарде произошла необычная история. Парень сдал золотые часы, доставшиеся ему от отца, рассчитывая получить деньги на срочные расходы, пишет «Онлайнер».

Спустя несколько дней ему позвонили из организации, заявили, что часы вовсе не золотые, и потребовали вернуть полученные деньги. Сами часы были разобраны для проверки и повреждены, собрать их без помощи часовщика уже невозможно.

Получается, что герой публикации остался с испорченной семейной реликвией и должен ломбарду крупную сумму, которая почти в два раза больше той, что вручили ему за изделие.

«Вещи моей нет, настроение испорчено, деньги потрачены, а я еще и крайний»

В январе 2024 года Павел оказался в непростом материальном положении после смены работы. Тогда же лучший друг пригласил его на свадьбу в другой город, и стало ясно: нужны деньги на подарок и дорогу. В попытке быстро найти средства парень решил обратиться в ломбард. От отца ему достались часы и фигурка, которые долго лежали в ящике и ждали своего часа.

Павел обратился в ближайший ломбард. Первой на осмотр пошла фигурка — увы, в ней специалисты ничего ценного не увидели: это лишь сплав металлов. Затем настала очередь тех самых часов.

— Мой отец купил их десять лет назад в Дубае, это реплика знаменитых часов Vacheron Constantin, оригинал которых стоит $80 тыс. Я был уверен, что они сделаны из золота, поэтому и принес.

По словам Павла, в ломбарде по часам поскребли, облили реактивом и подтвердили, что материал, из которого они сделаны, — это золото. И даже пробу определили — 750-я.

— Мне сказали: «Разбирайте и приносите обратно, чтобы проверить каждую деталь». В тот же день я зашел к часовщику, который за 100 рублей разобрал их на мелкие детали. Но у сотрудника возникли сомнения по поводу золота, и для того, чтобы уж точно убедиться, он предложил мне сделать на корпусе глубокий надпил. Я согласился.

Сотрудник снова сделал заключение, что корпус состоит из золота, взвесил его и рассчитал Павла. Вышло 3610 рублей за 28,2 грамма. Клиент подписал бумаги, не обратив внимания на то, что это была не скупка, а заем и деньги пришлось бы возвращать через две недели. В противном случае часы (или то, чем они стали) должны были уйти в государственное хранилище.

— Спустя неделю из ломбарда стали поступать звонки. Фишка в том, что мои часы оказались не золотыми, это была хирургическая сталь. Мне предложили их забрать, а деньги вернуть, иначе иск. Но я же заплатил 100 рублей часовщику, сотрудник пилил часы, проверял их. К тому же моя вещь испорчена, а деньги я уже потратил.

Мне говорят, что я утверждал, что сдаю золото. Но их сотрудник провел проверку. Они что, скупают все, что им приносишь под видом золота, хоть пробку от бутылки? Товаровед даже пробу поставил. Никаких встречных предложений мне не сделали, только одно: вернуть всю сумму целиком без процентов. И все остаются при своем: они — с теми же деньгами, а я — с распиленными часами, которые уже никак не собрать. Моих часов больше не существует.

Я попросил вернуть хотя бы половину суммы, так как вещь однозначно испорчена, но мне навстречу не шли.

Если у них золото превращается в сталь, то как это возможно? Вещи моей нет, настроение испорчено, деньги потрачены, а я еще и крайний. Куча поездок, куча нервов — какой-то сюрреализм.

На какое-то время конфликт затих, но в июне Павел получил от ломбарда иск. В суде организация требовала вернуть уже бо́льшую сумму — 5234,5 рубля — с учетом неустойки и процентов за пользование чужими деньгами. Плюс ответчику светила госпошлина в 261 рубль. Итого после суда Павел должен вернуть 5496,23 рубля.

— Было три заседания, после которых суд решил: раз деньги брал — значит, надо отдавать. Договор я подписал — значит, читал. Все, проиграл. Пока не обжалую приговор, платить не буду. Вдобавок ко всему ломбард написал на меня обращение в милицию, мол, чтобы меня проверили на подозрительные действия, якобы я еще и мошенник. В милиции отнеслись с пониманием, но это было неприятно.

Теперь мужчина подал жалобу и намерен добиваться пересмотра решения в вышестоящем суде. Считает, что сумма взыскания должна быть меньше, ведь в ошибке, по его мнению, виноват и ломбард. Павел также планирует обратиться в Нацбанк в надежде, что там смогут повлиять на ситуацию.

— Хорошо, я верну вам деньги — а вы вернете мне по залоговому билету 28 граммов золота? К тому же изделие должно было храниться в сейфе, а на суде юрист доставала его из сумочки. Я уже не уверен, мои это часы или нет.

Тем не менее парень готов вернуть ту сумму, которую получил на руки в январе этого года, то есть 3610 рублей. Свои часы из ломбарда он так и не забрал.

Если у вас неожиданно появились большие долги и вы готовы рассказать свою историю, напишите нашему журналисту на почту ab@onliner.by или в Telegram.

Ломбард: «Все надпилы производились с согласия клиента»

За комментарием мы также обратились к представителю ломбарда «Висем». По его мнению, заплатить сумму основного долга без процентов и неустойки клиент мог еще в мае, но тогда он не захотел идти на диалог, чем и вынудил организацию обратиться в суд.

— Как развивалась ситуация, по вашему мнению?

— В адрес Павла 22 мая заказным письмом было направленно предложение о досудебном урегулировании спора, в котором мы предложили ему вернуть основную сумму долга. Если бы оно было рассмотрено положительно и впоследствии был бы выстроен конструктивный диалог в сторону мирного урегулирования спора, то мы бы, конечно, не обращались с иском в суд. Но Павел, к сожалению, не изъявил желания вернуть сумму основного долга в добровольном порядке. Как следствие, мы были вынуждены решать данный вопрос в суде.

— Павел рассказывает, что были совершены глубокие надпилы по корпусу часов, из-за чего они были испорчены.

— Все надпилы производились с согласия клиента.

— Как и при каких обстоятельствах выяснилось, что часы все-таки не золотые?

— Данный факт выяснился при получении нами приемо-расчетного акта из Государственного хранилища Министерства финансов Республики Беларусь.

— Ваши сотрудники написали на клиента обращение в милицию из-за подозрительных действий. Было ли такое?

— Да, такое обращение было, и это наше право.

— Сейчас Павел утверждает, что готов вернуть сумму основного долга. Готовы ли вы заключить с ним мировое соглашение или этот шанс уже упущен?

— Официально к нам Павел не обращался. Судом первой инстанции решение вынесено. Далее решение будет приниматься в ходе заседания в суде апелляционной инстанции.

Юрист: «Суд вынес правосудное решение»

Прокомментировать спорную ситуацию мы попросили юриста по правам потребителей Ивана Райкевича. Оказывается, Павел обращался и к нему за консультацией, но уже после суда. Правовед был краток:

— Суд вынес правосудное решение, и я не вижу ни единого шанса на то, что что-то поменяется и решение изменится в пользу ответчика.

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