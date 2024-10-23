В Беларуси установили лимит школ 3 23.10.2024, 8:39

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Новые правила начнут действовать с 1 ноября.

Министерство образования определило «оптимальное количество» государственных учебных заведений в сельской местности и в городах и поселках с разной численностью населения.

«Телеграф» посмотрел, сколько детских садов, школ, ссузов, вузов и учреждений дополнительного образования детей и молодежи, по мнению ведомства, должно быть в деревнях, областных и районных центрах и столичном Минске.

Нормы по количеству бюджетных учреждений образования закреплены в министерском постановлении №119 от 7 октября 2024 года. Его текст опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в среду, 23 октября. Сам документ вступает в силу с 1 ноября 2024 года.

Согласно этому документу, в Беларуси должно быть не более одного детского сада на:

25 детей до 5 лет, проживающих в деревнях и поселках в пределах сельских Советов депутатов;

60 детей до 5 лет в поселке городского типа;

120 детей до 5 лет в городах районного и областного подчинения;

180 детей до 5 лет в Минске и областных центрах.

Не более одной школы или гимназии (за исключением лицеев, кадетских училищ, специализированных лицеев, суворовского военного училища, училищ олимпийского резерва, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, санаторных школ-интернатов, гимназий-колледжей искусств), согласно постановлению ведомства, положено на:

50 детей до 18 лет в сельской местности;

100 детей до 18 лет в поселке городского типа;

400 детей до 18 лет в городах районного и областного подчинения;

800 детей до 18 лет в Минске и областных центрах.

Что касается вузов и ссузов, то их нормы прописали не для конкретных населенных пунктов, а в расчете на население Беларуси в целом:

одно учреждение среднего специального образования на 30 тыс. человек;

одно высшее учебное заведение на 180 тыс. человек.

Учреждения дополнительного образования детей и молодежи также нормировали по количеству проживающих в населенном пункте людей:

1 учреждение – для районов, районов в городе, городов областного подчинения, где проживает менее 50 тысяч человек,

2 учреждения – для районов, районов в городе, городов областного подчинения, где проживает более 50 тысяч человек,

2 учреждения – для Минска и областных центров.

При этом в постановлении Минобразования предусмотрены исключения из правил, когда школы или детсады, к примеру, могут работать сверх установленных нормативов. Речь идет о следующих случаях:

если места проживания детей находится слишком далеко от государственной школы или сада при отсутствии «транспортной доступности»;

если того требует «социально-демографическая структура населения, проживающего в населенном пункте» (впрочем, что именно под этим подразумевается, в постановлении не уточняется);

если число детей, проживающих в населенном пункте, в том числе требующих создания особых условий обучения и воспитания, превышает нормативы;

если того требуют «планы развития административно-территориальных единиц областного и базового территориальных уровней»;

если это предусмотрено утвержденными государственными социальными стандартами по обслуживанию населения Беларуси в области образования;

если прогнозируется увеличение потребности в получении дополнительного образования детей и молодежи в конкретном населенном пункте;

если увеличивается число детей и молодежи, проживающих в населенном пункте и нуждающихся в допобразовании.

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