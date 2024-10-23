закрыть
23 октября 2024, среда, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси установили лимит школ

3
  • 23.10.2024, 8:39
  • 3,302
В Беларуси установили лимит школ

Новые правила начнут действовать с 1 ноября.

Министерство образования определило «оптимальное количество» государственных учебных заведений в сельской местности и в городах и поселках с разной численностью населения.

«Телеграф» посмотрел, сколько детских садов, школ, ссузов, вузов и учреждений дополнительного образования детей и молодежи, по мнению ведомства, должно быть в деревнях, областных и районных центрах и столичном Минске.

Нормы по количеству бюджетных учреждений образования закреплены в министерском постановлении №119 от 7 октября 2024 года. Его текст опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в среду, 23 октября. Сам документ вступает в силу с 1 ноября 2024 года.

Согласно этому документу, в Беларуси должно быть не более одного детского сада на:

25 детей до 5 лет, проживающих в деревнях и поселках в пределах сельских Советов депутатов;

60 детей до 5 лет в поселке городского типа;

120 детей до 5 лет в городах районного и областного подчинения;

180 детей до 5 лет в Минске и областных центрах.

Не более одной школы или гимназии (за исключением лицеев, кадетских училищ, специализированных лицеев, суворовского военного училища, училищ олимпийского резерва, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, санаторных школ-интернатов, гимназий-колледжей искусств), согласно постановлению ведомства, положено на:

50 детей до 18 лет в сельской местности;

100 детей до 18 лет в поселке городского типа;

400 детей до 18 лет в городах районного и областного подчинения;

800 детей до 18 лет в Минске и областных центрах.

Что касается вузов и ссузов, то их нормы прописали не для конкретных населенных пунктов, а в расчете на население Беларуси в целом:

одно учреждение среднего специального образования на 30 тыс. человек;

одно высшее учебное заведение на 180 тыс. человек.

Учреждения дополнительного образования детей и молодежи также нормировали по количеству проживающих в населенном пункте людей:

1 учреждение – для районов, районов в городе, городов областного подчинения, где проживает менее 50 тысяч человек,

2 учреждения – для районов, районов в городе, городов областного подчинения, где проживает более 50 тысяч человек,

2 учреждения – для Минска и областных центров.

При этом в постановлении Минобразования предусмотрены исключения из правил, когда школы или детсады, к примеру, могут работать сверх установленных нормативов. Речь идет о следующих случаях:

если места проживания детей находится слишком далеко от государственной школы или сада при отсутствии «транспортной доступности»;

если того требует «социально-демографическая структура населения, проживающего в населенном пункте» (впрочем, что именно под этим подразумевается, в постановлении не уточняется);

если число детей, проживающих в населенном пункте, в том числе требующих создания особых условий обучения и воспитания, превышает нормативы;

если того требуют «планы развития административно-территориальных единиц областного и базового территориальных уровней»;

если это предусмотрено утвержденными государственными социальными стандартами по обслуживанию населения Беларуси в области образования;

если прогнозируется увеличение потребности в получении дополнительного образования детей и молодежи в конкретном населенном пункте;

если увеличивается число детей и молодежи, проживающих в населенном пункте и нуждающихся в допобразовании.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип