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ВСУ разгромили бронетехнику 155-й бригады РФ в Курской области

  • 23.10.2024, 8:44
  • 2,256
ВСУ разгромили бронетехнику 155-й бригады РФ в Курской области

Атака под дымовой завесой прошла в районе Зеленого Шляха.

В районе Зеленого Шляха ВСУ отомстили за казнь 9 операторов дронов, атаковав бронетехнику 155-й бригады ВС РФ.

Еще 10 октября оккупанты из 155-й бригады взяли в плен 9 операторов дронов ВСУ. После этого заставили их раздеться и расстреляли. Эти события происходили в районе населенного пункта Зеленый Шлях.

Через 13 дней ВСУ в очередной раз отомстили оккупантам из 155-й бригады в районе все того же Зеленого Шляха, информирует Forbes.

Накануне в Сети появилось видео, как бойцы из 501-го батальона морпехов ВСУ контратаковали врага в районе Зеленого Шляха.

Взвод морпехов на двух М-113 и двух танках «Т-64» проехался по главной трассе, ведущей в Зеленый Шлях.

Т-64 выпустили дымовую завесу, после чего открыли огонь из 125-мм орудий по вражеской бронетехнике.

За оккупантами из 155-й бригады охотятся еще три бригады ВСУ: 47-я, 82-я и 95-я. Еще в прошлую пятницу бойцы из 95-й бригады ВСУ окружили в районе Зеленого Шляха взвод российских морпехов. В итоге было уничтожено три БТР и 30 оккупантов.

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