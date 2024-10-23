ВСУ разгромили бронетехнику 155-й бригады РФ в Курской области
- 23.10.2024, 8:44
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Атака под дымовой завесой прошла в районе Зеленого Шляха.
В районе Зеленого Шляха ВСУ отомстили за казнь 9 операторов дронов, атаковав бронетехнику 155-й бригады ВС РФ.
Еще 10 октября оккупанты из 155-й бригады взяли в плен 9 операторов дронов ВСУ. После этого заставили их раздеться и расстреляли. Эти события происходили в районе населенного пункта Зеленый Шлях.
Через 13 дней ВСУ в очередной раз отомстили оккупантам из 155-й бригады в районе все того же Зеленого Шляха, информирует Forbes.
Накануне в Сети появилось видео, как бойцы из 501-го батальона морпехов ВСУ контратаковали врага в районе Зеленого Шляха.
Взвод морпехов на двух М-113 и двух танках «Т-64» проехался по главной трассе, ведущей в Зеленый Шлях.
Т-64 выпустили дымовую завесу, после чего открыли огонь из 125-мм орудий по вражеской бронетехнике.
За оккупантами из 155-й бригады охотятся еще три бригады ВСУ: 47-я, 82-я и 95-я. Еще в прошлую пятницу бойцы из 95-й бригады ВСУ окружили в районе Зеленого Шляха взвод российских морпехов. В итоге было уничтожено три БТР и 30 оккупантов.