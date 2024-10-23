закрыть
23 октября 2024, среда, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Таблетка от скрепной глупости

4
  • Телеграм-канал «Rock Around the Clock!»
  • 23.10.2024, 8:57
  • 3,196
Таблетка от скрепной глупости

По заявлениям пропагандистов видно, до чего докатилась Россия.

До чего докатилась Россия, видно по этому заявлению на канале НТВ.

Интересно спросить джазмена Игоря Бутмана, обожателя Путина, члена «Единой России», согласен ли он с высказанным мнением о джазе?

Как лечить эту глупость?

Мы предлагаем даме на видео посмотреть фильм Валерия Тодоровского «Стиляги» (2008). Там она узнает себя, придет к мысли, что молодость и музыку, которая ей не нравится, не победить.

У нас, кстати, есть отличная рекомендация для таких, как дама на видео, от пропагандиста Владимира Соловьева. Когда он посмотрел «Стиляг», то объявил: «Я был потрясен. В России такого кино не было давно, очень давно, как по жанру, так и по качеству сценария, режиссуры, великолепной актерской и операторской работе… Идеологически фильм настолько важный, что я бы всех просил его посмотреть. Он о свободе личности, о праве быть другим, не похожим. Думаю, что он очень не понравится движению «Наши».

Телеграм-канал «Rock Around the Clock!»

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип