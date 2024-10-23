Таблетка от скрепной глупости 4 Телеграм-канал «Rock Around the Clock!»

23.10.2024, 8:57

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По заявлениям пропагандистов видно, до чего докатилась Россия.

До чего докатилась Россия, видно по этому заявлению на канале НТВ.

Интересно спросить джазмена Игоря Бутмана, обожателя Путина, члена «Единой России», согласен ли он с высказанным мнением о джазе?

Как лечить эту глупость?

Мы предлагаем даме на видео посмотреть фильм Валерия Тодоровского «Стиляги» (2008). Там она узнает себя, придет к мысли, что молодость и музыку, которая ей не нравится, не победить.

У нас, кстати, есть отличная рекомендация для таких, как дама на видео, от пропагандиста Владимира Соловьева. Когда он посмотрел «Стиляг», то объявил: «Я был потрясен. В России такого кино не было давно, очень давно, как по жанру, так и по качеству сценария, режиссуры, великолепной актерской и операторской работе… Идеологически фильм настолько важный, что я бы всех просил его посмотреть. Он о свободе личности, о праве быть другим, не похожим. Думаю, что он очень не понравится движению «Наши».

Телеграм-канал «Rock Around the Clock!»

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