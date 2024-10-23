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На продажу выставили самую первую Dacia в новом состоянии

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  • 23.10.2024, 8:59
  • 1,418
На продажу выставили самую первую Dacia в новом состоянии

Бюджетная капсула времени.

В Бухаресте продается винтажный седан Dacia 1100 1969 года. Это самая первая модель в истории румынского автопроизводителя. О ней рассказали на сайте mobile.de.

Эта Dacia 1100 — настоящая капсула времени. Бюджетный седан за 55 лет проехал всего 43 612 км и, по словам владельца, является полностью оригинальным. В его конструкцию не внесли никаких изменений и он никогда не попадал в ДТП.

К тому же, до наших дней сохранилось всего несколько десятков этих авто. Именно поэтому цена Dacia 1100 довольно высокая — 8500 евро.

Dacia 1100 стала первым авто, которое начали производить на предприятии в румынском городе Миовень. С 1968 по 1972 год изготовили 37 546 этих седанов.

Предприятие Dacia создали в сотрудничестве с Renault, а первая модель марки является лицензионной копией Renault 8. Это компактный четырехметровый седан с двигателем сзади и задним приводом.

Dacia 1100 предлагалась в нескольких различных версиях. Конкретно этот седан оснащен 1,1-литровой бензиновой четверкой мощностью 45 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП.

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