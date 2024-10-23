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Трамп пообещал «снять купола» с головы Путина

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  • 23.10.2024, 9:03
  • 3,220
Трамп пообещал «снять купола» с головы Путина

Если Кремль не откажется от Украины.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентства он беседовал с Владимиром Путиным, требуя от него «прекратить преследование Украины». В противном случае тогдашний глава Белого дома пригрозил, что США нанесут удар непосредственно по столице РФ.

«Я ударю по тебе так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру Москвы», - заявил политик в интервью The Wall Street Journal.

Трамп вспомнил, что Путин тогда ответил ему «no way» (ни за что), при этом конкурент Камалы Харрис на выборах не уточнил, когда именно произошел разговор.

«Российский президент знает, что я сумасшедший», - оригинально подчеркнул лидер республиканцев.

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