Буданов: КНДР в обмен на ракеты и людей попросила у России технологии для «ядерки» 1 23.10.2024, 9:11

Кирилл Буданов

Глава ГУР раскрыл секретные положения сделки.

Северная Корея направила России ракеты и людей для войны против Украины. В обмен КНДР попросила у Москвы технологии тактического ядерного оружия.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, которого цитирует The Economist.

Как отмечает издание, Северная Корея не жертвует России своих людей или оружие в благотворительных целях. Расширение сотрудничества является результатом договора о взаимопомощи, подписанного российским диктатором Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне в июне 2024 года.

Буданов описывает секретные положения сделки как quid pro quo: российские деньги и ноу-хау в обмен на корейских людей и ракеты.

По его словам, Россия помогает Северной Корее обойти санкции и «укрепить» свой ядерный потенциал. Руководитель ГУР считает, что РФ передает КНДР некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.

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