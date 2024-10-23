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Беларусь потеряла еще одно место в Рейтинге верховенства права

  • 23.10.2024, 9:13
Беларусь потеряла еще одно место в Рейтинге верховенства права

Замыкает рейтинг Венесуэла.

Беларусь заняла 105 место в Рейтинге верховенства права, который ежегодно составляется World Justice Porject. В сравнении с предыдущей версией рейтинга, наша страна потеряла одну позицию.

При формировании рейтинга учитываются восемь показателей: от ограничения полномочий властей, открытости правительства до оценки гражданского и уголовного правосудия. Наихудшие позиции у Беларуси в части ограничения полномочий власти (138 место из 142 стран), открытости правительства (134 местов), фундаментальных прав (129 место). Наилучшие позиции — по показателю «порядок и безопасность» (39 место).

Резкое падение позиций Беларуси в рейтинге произошло по итогам 2020 года. В рейтинге-2021 наша страна опустилась сразу  с 68 на 97 место. Лучший результат был у Беларуси в 2015 году, тогда ее поставили на 48 место.

Россия заняла в рейтинге этого года 113 место, Украина — 88, Польша — 33, Литва — 18, а Латвия -21.

Рейтинг возглавила в этом году Дания, на втором месте — Норвегия, на третьем — Финляндия. Также в первую десятку входят Швеция, Германия, Новая Зеландия, Люксембург, Нидерланды, Ирландия и Эстония.

Замыкает рейтинг Венесуэла, чуть выше нее находятся Камбоджа, Афганистан, Гаити, Мьянма и Никарагуа.

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