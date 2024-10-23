В России кадровый дефицит: ракетчиков резко начали переводить в пехоту

В России кадровый дефицит: ракетчиков резко начали переводить в пехоту1
- 23.10.2024, 9:16
Им даже не выдали средств связи.
Российское военное руководство решило создать пехотные батальоны из 1 полка ракетных войск стратегического назначения - такая ситуация происходит на Курском направлении.
Активист Владимир Грубник рассказал об отправке в 1 полк ракетных войск стратегического назначения, «который выполняет задачи обычного отдельного стрелкового полка на Курском направлении», без средств связи, говорится в материале «Милитарный».
По его словам, полк РВСН воюет как пехотное подразделение со стрелковым вооружением в виде отдельных батальонов. Он пояснил, что подразделение не получило нужных средств связи, поэтому волонтеры передали им гражданские китайские радиостанции.
Путин назвал потерю части Курской области «ситуацией», в «эфир» пустили бомбежку Курска
Российский активист выделил также причину такой «переквалификации». По его словам, она заключается в отсутствии мобилизации и остром кадровом дефиците в подразделениях на линии фронта. Это якобы заставило «выгребать» контрактников из «непехотных» частей, в частности, РВСН и Воздушно-космических сил ВС РФ.