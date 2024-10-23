закрыть
23 октября 2024, среда, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России кадровый дефицит: ракетчиков резко начали переводить в пехоту

1
  • 23.10.2024, 9:16
В России кадровый дефицит: ракетчиков резко начали переводить в пехоту

Им даже не выдали средств связи.

Российское военное руководство решило создать пехотные батальоны из 1 полка ракетных войск стратегического назначения - такая ситуация происходит на Курском направлении.

Активист Владимир Грубник рассказал об отправке в 1 полк ракетных войск стратегического назначения, «который выполняет задачи обычного отдельного стрелкового полка на Курском направлении», без средств связи, говорится в материале «Милитарный».

По его словам, полк РВСН воюет как пехотное подразделение со стрелковым вооружением в виде отдельных батальонов. Он пояснил, что подразделение не получило нужных средств связи, поэтому волонтеры передали им гражданские китайские радиостанции.

Путин назвал потерю части Курской области «ситуацией», в «эфир» пустили бомбежку Курска

Российский активист выделил также причину такой «переквалификации». По его словам, она заключается в отсутствии мобилизации и остром кадровом дефиците в подразделениях на линии фронта. Это якобы заставило «выгребать» контрактников из «непехотных» частей, в частности, РВСН и Воздушно-космических сил ВС РФ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип