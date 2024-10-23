Деньги из гнева и ярости: белорус рассказал о необычном бизнесе 23.10.2024, 9:30

Эксперимент оказался удачным.

Гнев – это эмоция, которую в наши дни можно монетизировать, создав crash-комнату для тех, кто хочет выпустить пар. Именно на этом построил свой бизнес минский предприниматель Николай Кунцевич, который является директором антистрессового пространства dEBOSH.

Myfin.by поговорил с ним о том, легко ли управлять пространством, где люди могут разнести вдребезги бытовую технику или разбить посуду, много ли желающих помахать кувалдой ради обр

етения душевного спокойствия и с какими подводными камнями приходится сталкиваться в работе.

«Это был эксперимент, который оказался удачным»

Комната ярости в самом центре Минска (бывшие производственные помещения часового завода «Луч») существует несколько лет. Год назад бизнес сменил владельца, его управляющим стал Николай Кунцевич.

– Проект привлек своей нестандартностью, захотелось попробовать что-то новое и необычное, – говорит предприниматель. – Ну и предварительное изучение рынка показало, что на этом можно зарабатывать.

Николай добавляет, что бизнес такого рода далеко не идеален, потому что нужно искать каналы поставки посуды и старой бытовой техники, организовывать их доставку и хранение. Иногда приходится покупать что-то под заказ, ориентируясь на конкретные пожелания клиентов. Были ситуации, когда необходимые предметы к оговоренному времени найти не удавалось, и тогда приходилось искать компромиссы, договариваться с посетителями. Но в целом время показало, что услуги комнаты ярости пользуются спросом.

– Сейчас могу сказать, что это был эксперимент, который оказался удачным. В среднем ежедневно у нас проходит от 2 до 4 сеансов такой антистрессовой терапии.

– Видимо, у людей не хватает сил дождаться окончания рабочей недели, настолько сильно их переполняют эмоции, – смеется предприниматель.

«Приходят хрупкие девушки и приводят с собой парней»

Крушить молотком или бейсбольной битой посуду с оргтехникой – развлечение, как оказалось, не только сугубо мужское. Подавляющее большинство посетителей комнаты ярости dEBOSH составляют представительницы слабого пола, которые более эмоциональны.

– Часто вижу, как приходят хрупкие девушки, которые буквально еле сдерживают себя, и приводят с собой совершенно уравновешенных с виду парней. Для кого-то это просто развлечение, а кто-то идет сюда целенаправленно, чтобы избавиться от негатива.

Возрастных ограничений для тех, кто хочет немного подебоширить, не существует. В crash-комнату пускают детей (но обязательно в сопровождении взрослых), сюда приходит не только молодежь, но и люди старше 50 лет.

– Летом, например, была семья из США, они гостили в Минске и привели с собой дедушку лет шестидесяти. Ему очень понравилось, – вспоминает Николай.

Отдельная категория визитеров – психологи, которые используют комнату ярости для прокачки эмоций своих клиентов.

В dEBOSH, по словам предпринимателя, регулярно проводятся такие сеансы индивидуальной и групповой психотерапии.

– Сказать, кто наши клиенты по профессии, не могу, потому что далеко не всегда можно понять, чем занимается и увлекается человек. Но иногда люди заказывают предметы, имеющие прямое отношение к их работе. Например, айтишники просят поставить им мониторы и клавиатуры, которые с удовольствием разбивают вдребезги. Заметил, что оргтехнику предпочитают офисные работники.

Пик посещаемости комнаты ярости обычно приходится на вторую половину дня – это время для эмоциональной разрядки выбирают не только обычные посетители, но и корпоративные клиенты. Но, по словам Николая, были случаи, когда люди бронировали утренние часы, а потом шли на работу, или же выбирали прайм-тайм поздно вечером.

– Однажды человек записался к нам в обеденный перерыв, снял стресс и дальше пошел трудиться. Так что тут все индивидуально, – делится наблюдениями предприниматель.

Как все устроено внутри

Комната ярости – это относительно небольшое помещение, где одновременно может находиться до 5 человек. Набор предметов для крушения зависит от выбранного пакета. Например, за 50 рублей можно получить в полное распоряжение 30 пустых бутылок или посуду и боксерскую грушу на 30 минут. А в самый дорогой пакет за 350 рублей для часового сеанса антистрессовой терапии входят 5 предметов крупной бытовой техники, 6 единиц техники средних размеров, 25 предметов посуды или мелких бытовых приборов, 30 стеклянных бутылок и боксерская груша.

В распоряжении клиентов есть набор подручных инструментов, в который входят кувалда, молоток, металлическая дубинка, гвоздодер, бейсбольная бита, газовый ключ. При необходимости можно попросить отвертку, чтобы что-то раскрутить.

– Обычно люди очень удивляются, что тот же принтер совсем непросто разбить. Некоторые хотят посмотреть, что находится внутри техники, и разбирают ее. То есть каждый находит для себя оптимальный вариант избавления от накопившихся негативных эмоций. Единственное условие – мы просим не бить кувалдой по полу, от этого бетон крошится, полы приходится цементировать.

Из экипировки каждый посетитель получает комбинезон, перчатки и специальный щиток для лица. Всех заранее просят позаботиться об удобной обуви, которую не жалко – осколки могут поцарапать верх и оставить следы на подошве. Перед сеансом обязательным условием является инструктаж по технике безопасности, во время которого клиентам рассказывают о правилах поведения. А во время самого сеанса можно попросить включить музыку, чтобы процесс крушения предметов принес максимальный эффект.

«Люди меняются до неузнаваемости»

Николай считает, что оптимальный вариант – приходить в dEBOSH компанией до 10 человек. Плата берется не за количество участников, а за время и набор предметов. В течение часа, например, можно меняться с друзьями и коллегами: пока 4-5 человек крушат технику и бьют посуду, другие дожидаются своей очереди в уютном лофте.

Внутри комнаты ярости установлена камера видеонаблюдения. Это сделано не только из соображений безопасности: после снятия стресса гости получают в подарок видеозапись своего дебоша.

Эмоций у людей во время сеанса очень много. Кто-то приходит, чтобы как следует прокричаться, кто-то не стесняется в выражениях, другие испытывают радость или удивление. Если под кувалду попадает старый принтер с высохшим картриджем, то можно получить дополнительный эффект в виде разноцветной пыли. Это вызывает практически у всех посетителей детский восторг.

– После такой терапии люди меняются до неузнаваемости, это очень заметно, – делится своими наблюдениями Николай. – Многие улыбаются, становятся разговорчивыми, обмениваются впечатлениями. Видно, что они действительно избавились от негатива и испытывают облегчение. Что называется, отвели душу.

В качестве сувенира каждый участник может забрать себе понравившийся осколок посуды или «внутренности» раскуроченной техники как напоминание, что безвыходных ситуаций в жизни не бывает, а эмоциями можно управлять с помощью обычной кувалды.

«Я зарабатываю выше среднего»

Для того чтобы начать такой бизнес, не нужны серьезные капиталовложения. Предприниматель говорит, что достаточно 4-5 тысяч долларов на аренду и оборудование помещения, закупку инвентаря и экипировки. Но нужно обладать определенными личностными качествами, например, быть коммуникабельным и уметь договариваться с людьми.

– А еще в этом бизнесе важна гибкость. Нужно подстраиваться под клиента и видеть возможности в сотрудничестве с другими. Например, предоставлять услуги в обмен на поставки посуды, бутылок, техники. Ну и еще, наверное, важно быть уверенным в себе и в том, чем ты занимаешься.

Что касается доходов, то предприниматель признается: они у него выше среднего, хотя и зависят от времени года.

– Сколько сейчас зарплата у людей примерно? Тысячи полторы где-то? Ну, тогда я зарабатываю выше среднего.

Выбранная бизнес-ниша, считает Николай, достаточно перспективна, в этом направлении еще есть куда развиваться. Всех секретов предприниматель не открывает, но говорит, что в ближайшем будущем в комнате появятся новые услуги. Одна из них – бой на подушках – снимает стресс не хуже, чем крушение бытовой техники.

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