закрыть
23 октября 2024, среда, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Деньги из гнева и ярости: белорус рассказал о необычном бизнесе

  • 23.10.2024, 9:30
Деньги из гнева и ярости: белорус рассказал о необычном бизнесе

Эксперимент оказался удачным.

Гнев – это эмоция, которую в наши дни можно монетизировать, создав crash-комнату для тех, кто хочет выпустить пар. Именно на этом построил свой бизнес минский предприниматель Николай Кунцевич, который является директором антистрессового пространства dEBOSH.

Myfin.by поговорил с ним о том, легко ли управлять пространством, где люди могут разнести вдребезги бытовую технику или разбить посуду, много ли желающих помахать кувалдой ради обр

етения душевного спокойствия и с какими подводными камнями приходится сталкиваться в работе.

«Это был эксперимент, который оказался удачным»

Комната ярости в самом центре Минска (бывшие производственные помещения часового завода «Луч») существует несколько лет. Год назад бизнес сменил владельца, его управляющим стал Николай Кунцевич.

– Проект привлек своей нестандартностью, захотелось попробовать что-то новое и необычное, – говорит предприниматель. – Ну и предварительное изучение рынка показало, что на этом можно зарабатывать.

Николай добавляет, что бизнес такого рода далеко не идеален, потому что нужно искать каналы поставки посуды и старой бытовой техники, организовывать их доставку и хранение. Иногда приходится покупать что-то под заказ, ориентируясь на конкретные пожелания клиентов. Были ситуации, когда необходимые предметы к оговоренному времени найти не удавалось, и тогда приходилось искать компромиссы, договариваться с посетителями. Но в целом время показало, что услуги комнаты ярости пользуются спросом.

– Сейчас могу сказать, что это был эксперимент, который оказался удачным. В среднем ежедневно у нас проходит от 2 до 4 сеансов такой антистрессовой терапии.

– Видимо, у людей не хватает сил дождаться окончания рабочей недели, настолько сильно их переполняют эмоции, – смеется предприниматель.

«Приходят хрупкие девушки и приводят с собой парней»

Крушить молотком или бейсбольной битой посуду с оргтехникой – развлечение, как оказалось, не только сугубо мужское. Подавляющее большинство посетителей комнаты ярости dEBOSH составляют представительницы слабого пола, которые более эмоциональны.

– Часто вижу, как приходят хрупкие девушки, которые буквально еле сдерживают себя, и приводят с собой совершенно уравновешенных с виду парней. Для кого-то это просто развлечение, а кто-то идет сюда целенаправленно, чтобы избавиться от негатива.

Возрастных ограничений для тех, кто хочет немного подебоширить, не существует. В crash-комнату пускают детей (но обязательно в сопровождении взрослых), сюда приходит не только молодежь, но и люди старше 50 лет.

– Летом, например, была семья из США, они гостили в Минске и привели с собой дедушку лет шестидесяти. Ему очень понравилось, – вспоминает Николай.

Отдельная категория визитеров – психологи, которые используют комнату ярости для прокачки эмоций своих клиентов.

В dEBOSH, по словам предпринимателя, регулярно проводятся такие сеансы индивидуальной и групповой психотерапии.

– Сказать, кто наши клиенты по профессии, не могу, потому что далеко не всегда можно понять, чем занимается и увлекается человек. Но иногда люди заказывают предметы, имеющие прямое отношение к их работе. Например, айтишники просят поставить им мониторы и клавиатуры, которые с удовольствием разбивают вдребезги. Заметил, что оргтехнику предпочитают офисные работники.

Пик посещаемости комнаты ярости обычно приходится на вторую половину дня – это время для эмоциональной разрядки выбирают не только обычные посетители, но и корпоративные клиенты. Но, по словам Николая, были случаи, когда люди бронировали утренние часы, а потом шли на работу, или же выбирали прайм-тайм поздно вечером.

– Однажды человек записался к нам в обеденный перерыв, снял стресс и дальше пошел трудиться. Так что тут все индивидуально, – делится наблюдениями предприниматель.

Как все устроено внутри

Комната ярости – это относительно небольшое помещение, где одновременно может находиться до 5 человек. Набор предметов для крушения зависит от выбранного пакета. Например, за 50 рублей можно получить в полное распоряжение 30 пустых бутылок или посуду и боксерскую грушу на 30 минут. А в самый дорогой пакет за 350 рублей для часового сеанса антистрессовой терапии входят 5 предметов крупной бытовой техники, 6 единиц техники средних размеров, 25 предметов посуды или мелких бытовых приборов, 30 стеклянных бутылок и боксерская груша.

В распоряжении клиентов есть набор подручных инструментов, в который входят кувалда, молоток, металлическая дубинка, гвоздодер, бейсбольная бита, газовый ключ. При необходимости можно попросить отвертку, чтобы что-то раскрутить.

– Обычно люди очень удивляются, что тот же принтер совсем непросто разбить. Некоторые хотят посмотреть, что находится внутри техники, и разбирают ее. То есть каждый находит для себя оптимальный вариант избавления от накопившихся негативных эмоций. Единственное условие – мы просим не бить кувалдой по полу, от этого бетон крошится, полы приходится цементировать.

Из экипировки каждый посетитель получает комбинезон, перчатки и специальный щиток для лица. Всех заранее просят позаботиться об удобной обуви, которую не жалко – осколки могут поцарапать верх и оставить следы на подошве. Перед сеансом обязательным условием является инструктаж по технике безопасности, во время которого клиентам рассказывают о правилах поведения. А во время самого сеанса можно попросить включить музыку, чтобы процесс крушения предметов принес максимальный эффект.

«Люди меняются до неузнаваемости»

Николай считает, что оптимальный вариант – приходить в dEBOSH компанией до 10 человек. Плата берется не за количество участников, а за время и набор предметов. В течение часа, например, можно меняться с друзьями и коллегами: пока 4-5 человек крушат технику и бьют посуду, другие дожидаются своей очереди в уютном лофте.

Внутри комнаты ярости установлена камера видеонаблюдения. Это сделано не только из соображений безопасности: после снятия стресса гости получают в подарок видеозапись своего дебоша.

Эмоций у людей во время сеанса очень много. Кто-то приходит, чтобы как следует прокричаться, кто-то не стесняется в выражениях, другие испытывают радость или удивление. Если под кувалду попадает старый принтер с высохшим картриджем, то можно получить дополнительный эффект в виде разноцветной пыли. Это вызывает практически у всех посетителей детский восторг.

– После такой терапии люди меняются до неузнаваемости, это очень заметно, – делится своими наблюдениями Николай. – Многие улыбаются, становятся разговорчивыми, обмениваются впечатлениями. Видно, что они действительно избавились от негатива и испытывают облегчение. Что называется, отвели душу.

В качестве сувенира каждый участник может забрать себе понравившийся осколок посуды или «внутренности» раскуроченной техники как напоминание, что безвыходных ситуаций в жизни не бывает, а эмоциями можно управлять с помощью обычной кувалды.

«Я зарабатываю выше среднего»

Для того чтобы начать такой бизнес, не нужны серьезные капиталовложения. Предприниматель говорит, что достаточно 4-5 тысяч долларов на аренду и оборудование помещения, закупку инвентаря и экипировки. Но нужно обладать определенными личностными качествами, например, быть коммуникабельным и уметь договариваться с людьми.

– А еще в этом бизнесе важна гибкость. Нужно подстраиваться под клиента и видеть возможности в сотрудничестве с другими. Например, предоставлять услуги в обмен на поставки посуды, бутылок, техники. Ну и еще, наверное, важно быть уверенным в себе и в том, чем ты занимаешься.

Что касается доходов, то предприниматель признается: они у него выше среднего, хотя и зависят от времени года.

– Сколько сейчас зарплата у людей примерно? Тысячи полторы где-то? Ну, тогда я зарабатываю выше среднего.

Выбранная бизнес-ниша, считает Николай, достаточно перспективна, в этом направлении еще есть куда развиваться. Всех секретов предприниматель не открывает, но говорит, что в ближайшем будущем в комнате появятся новые услуги. Одна из них – бой на подушках – снимает стресс не хуже, чем крушение бытовой техники.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип