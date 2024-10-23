Forbes: Немецкая система ПВО Skynex может сильно помочь Украине
- 23.10.2024, 9:32
Эксперты указали на ее плюсы.
Немецкие зенитные комплексы Skynex - это система ПВО малой дальности, которая способна принести большую пользу для Украины. Сам комплекс от компании Rheinmetall имеет открытую архитектуру, что позволит украинцам внести в разработку свои собственные новшества или достижения.
Таким образом, Украина может переделать Skynex под свои потребности или новые реалии на поле боя, пишет Forbes.
Открытая архитектура дает возможность интегрировать ее с другими датчиками или другими платформами систем ПВО. Эксперты говорят, что украинская оборонная промышленность не стоит на месте.
Киев способен будет интегрировать в Skynex сенсоры, радары, датчики, ракеты и так далее. Над системой Skynex трудилось дочернее предприятие Rheinmetall — Oerlikon.
Изначально система ПВО малой дальности предназначалась для сбивания вертолетов и дронов.
На сегодняшний день Германия поставила Украине только две такие системы, однако в будущем ожидается прибытие еще двух систем Skynex.
В октябре Берлин анонсировал новый пакет военной помощи Украине, который включает и две систему ПВО IRIS-t.