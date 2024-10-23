Еще один белорусский доброволец заочно осужден в «ДНР» 5 23.10.2024, 9:41

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Он воюет в полке Калиновского.

В «ДНР» заочно осуждён белорусский доброволец Александр Думбляускас. Ему дали 14 лет колонии строго режима, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на Генпрокуратуру России. Бойца полка Калиновского обвинили по статье «участие наёмника в вооруженном конфликте».

Ведомство заявляет, что в период с начала войны по июль 2024 года Думбляускас с позывным «Тунгус» в составе «калиновцев» принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения «в качестве наёмника».

Александру Думбляускасу 21 год. Он уехал из Беларуси в 2021 году — после 11 месяцев в СИЗО. С начала войны пошёл воевать. 25 июля московский суд заочно арестовал Думбляускаса и его побратима — Яна Дюбейко. С июня 22-го года Дюбейко находится в российском плену. Суд «ДНР» также заочно присудил ему 14 лет колонии.

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