закрыть
23 октября 2024, среда, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще один белорусский доброволец заочно осужден в «ДНР»

5
  • 23.10.2024, 9:41
  • 2,768
Еще один белорусский доброволец заочно осужден в «ДНР»

Он воюет в полке Калиновского.

В «ДНР» заочно осуждён белорусский доброволец Александр Думбляускас. Ему дали 14 лет колонии строго режима, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на Генпрокуратуру России. Бойца полка Калиновского обвинили по статье «участие наёмника в вооруженном конфликте».  

Ведомство заявляет, что в период с начала войны по июль 2024 года Думбляускас с позывным «Тунгус» в составе «калиновцев» принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения «в качестве наёмника». 

Александру Думбляускасу 21 год. Он уехал из Беларуси в 2021 году — после 11 месяцев в СИЗО. С начала войны пошёл воевать. 25 июля московский суд заочно арестовал Думбляускаса и его побратима — Яна Дюбейко. С июня 22-го года Дюбейко находится в российском плену. Суд «ДНР» также заочно присудил ему 14 лет колонии.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов