В Минске назвали топ-4 общественных бань по количеству посетителей

В Минске назвали топ-4 общественных бань по количеству посетителей1
- 23.10.2024, 9:50
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Наиболее популярную посетили 52 860 раз с начала года.
Рейтинг столичных бань по количеству посетителей назвал в беседе с госагентством «Минск-Новости» директор предприятия «Городские бани» Анатолий Марченко.
Наиболее популярной среди минчан остается БОК «Лазня» на улице Марьевской (52 860 посещений за январь — сентябрь). На втором месте — баня № 7 на улице Московской (46 858). На третьем и четвертом местах — БОК «Сухарево» на улице Сухаревской (39 857) и БОК «Баня № 1» на улице Хмельницкого (35 595).
Всего за девять месяцев 2024 года в общих отделениях 11 банных подразделений, входящих в состав предприятия «Городские бани», побывало 249 930 человек; за такой же прошлогодний период — 240 195 человек.