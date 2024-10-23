«Окровавленная с трех сторон»: 155-я бригада морской пехоты РФ в беде

«Окровавленная с трех сторон»: 155-я бригада морской пехоты РФ в беде2
- 23.10.2024, 9:58
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Элитные украинские подразделения отомстили за побратимов.
Украинские морпехи атаковали бойцов ВС РФ, которые казнили девять военнопленных. Бой шел на хуторе Зеленый Шлях в Суджанском районе Курской области. Об этом 22 октября сообщили в Forbes.
10 октября бойцы российской 155 отдельной морской пехотной бригады захватили группу украинских операторов БПЛА в хуторе в Курской области. Украинцев раздели, приказали им лечь лицом в землю и расстреляли.
Через неделю бойцы 501 батальона морской пехоты ВСУ пошли в контратаку в этом районе и отплатили врагу за убийство девяти побратимов. Морпехи атаковали на нескольких бронетранспортерах M113 и паре танков Т-64.
«Т-64 выпустили дым для прикрытия и отстреливались своими 125-миллиметровыми пушками, нанеся резкий удар по крайней мере одной российской машине. Украинский дрон зафиксировал пятерых погибших россиян», — передали в СМИ.
155 вражескую бригаду также атаковали другие три элитные подразделения Сил обороны — 82 и 95 десантно-штурмовые бригады, а также 47 механизированная бригада. Бойцы 95 ОДШБр загнала российский взвод в тупик, атаковав с помощью беспилотников, танков, ракет и мин. Как результат — три уничтоженных колесных БТР и потеря 30 захватчиков погибшими.
«Окровавленная с трех сторон украинской армией, десантными силами и морской пехотой, 155-я бригада морской пехоты в беде. (…) Для украинских подразделений, которые контратакуют в районе Зеленого Шляха, разгром 155-й отдельной морской пехотной бригады является не только жизненным императивом. Это личное», — добавили в издании.