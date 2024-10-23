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ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны

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  • 23.10.2024, 10:04
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ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны

Американские аналитики раскрыли подробности.

Тридцать шесть мировых лидеров, в том числе из Китайской Народной Республики (КНР), Индии, Южной Африки и Ирана, прибыли в Казань, Республика Татарстан, на 16-й ежегодный саммит BRICS, во время которого Россия, вероятно, попытается создать механизмы для усиления своих военных усилий в Украине.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

«Россия, вероятно, использует саммит BRICS как возможность продемонстрировать свои усилия по усилению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, заключить соглашения и торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия в Украине, смягчая влияние западных санкций», — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр торговли и промышленности Талибана Нуруддин Азизи, вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие мировые лидеры также прибыли в Казань 22 октября.

Глава России Владимир Путин встретился с президентом КНР Си Цзиньпином на полях саммита BRICS, во время которой оба лидера подчеркнули важность многогранных отношений между Россией и КНР, в то время как Си подчеркнул, что BRICS является форматом глобального стратегического сотрудничества.

Путин также встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, с которыми обсудил двусторонние отношения, создание многополярного мирового порядка и использование национальных валют во взаимных торговых расчетах.

Моди вновь подчеркнул необходимость поиска «скорейшего» мирного решения войны в Украине и подтвердил роль Индии как потенциального посредника.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил 22 октября, что Индия вернула 85 индийских граждан, которые недобровольно присоединились к российской армии, чтобы воевать в Украине, и что Моди будет вести переговоры с российскими властями о возвращении еще 20 индийских граждан во время саммита BRICS.

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